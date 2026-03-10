La Corte de Justicia realizó una charla sobre el rol de los Juzgados de Paz en temas vinculados a la mujer

Este conversatorio del Poder Judicial de San Juan se llevó a cabo en el marco del Día Internacional de la Mujer.

La Corte de Justicia de San Juan realizó un conversatorio para conmemorar el Día Internacional de la Mujer.

Con una importante convocatoria, la Corte de Justicia de la provincia realizó el conversatorio ‘Derechos, Justicia y Cercanía: Mujeres y Niñas en los Juzgados de Paz’, con el fin de reflexionar sobre el rol de los juzgados departamentales en temas vinculados en la mujer. Fue en el marco del 8M, Día Internacional de la Mujer.

El presidente de la Corte de Justicia, Daniel Olivares Yapur, y Adriana García Nieto, ministra coordinadora de las áreas de Género y de Capacitación, encabezaron el conversatorio conmemorativo del Día Internacional de la Mujer en el que también se abordaron ‘Trayectorias femeninas en la Justicia de San Juan’.

conversatrorio2 El conversatorio que realizó la Corte de Justicia por el Día Internacional de la Mujer tuvo una importante participación. El panel del conversatorio estuvo integrado por Alejandra Ferrari (historiadora), quien habló sobre el rol de la mujer en el Poder Judicial de San Juan a lo largo de su historia. Por su parte, Andrés Troche (juez de Paz Letrado de Calingasta), Laura Assandri (jueza de Paz Letrada de Pocito) y Graciela Cattani (jueza de Paz Letrada de Chimbas), con la moderación de María Eugenia Barassi (jueza de Paz Letrada de Sarmiento), comentaron sobre sus experiencias diarias en el servicio de Justicia y los temas vinculados a las mujeres en los juzgados departamentales.

En las palabras de apertura, presidente de la Corte de Justicia expresó: ‘Me pareció una muy buena idea poder visibilizar, no sólo la necesidad social que surge en estos lugares donde está la primera puerta de la justicia, a la que van y acuden las ciudadanas y ciudadanos sanjuaninos, sino también visibilizar la acción de nuestros agentes judiciales que ponen una gran cuota de esfuerzo, nuestras mujeres del Poder Judicial y nuestros hombres del Poder Judicial que se suman a esta tarea, porque no es una bandera tan sólo de las mujeres, es una bandera nuestra, de todos’.

Por su parte, la Dra. García Nieto manifestó: ‘El lema que la ONU Mujeres propuso para este año nos toca directamente, porque habla de lo que hacemos cada día, habla del derecho, de la justicia y de las acciones. Cada año seguiremos trabajando arduamente, celebrando los logros obtenidos y denunciando las desigualdades y violencias cuando haya que hacerlo, honrando a quienes lucharon y a quienes nos abrieron el camino, uniendo esfuerzos para que cada día, cada mujer sea hacedora de su proyecto de vida en paz y en libertad’.