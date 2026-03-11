La hora límite para irse a dormir, según un experto en medicina tradicional china

Dormir bien no depende únicamente de la cantidad de horas de descanso. Para muchos especialistas, el horario en que una persona se acuesta también influye en la calidad del sueño y en los procesos de recuperación del organismo .

Según explicó Liu Zheng , licenciado en medicina tradicional china por la Beijing University of Chinese Medicine , existe una hora clave durante la noche a partir de la cual el descanso puede verse afectado.

“ Las 23:00 tiene que ser la hora límite para dormir. Si no, el sueño no es tranquilo ”, señaló el especialista al referirse al momento ideal para acostarse.

De acuerdo con la medicina tradicional china , el cuerpo sigue un ciclo conocido como “reloj de los órganos” , que organiza la actividad de distintos sistemas del organismo a lo largo del día y la noche.

Según este enfoque, a partir de las 23:00 comienza el período asociado a la vesícula biliar , una etapa en la que el cuerpo inicia procesos relacionados con la digestión, el metabolismo y la depuración.

Por eso, el especialista sostiene que lo ideal es que la persona ya esté dormida a esa hora, para que el organismo pueda realizar esas funciones de forma adecuada.

“A las 23:00 empieza el horario de vesícula biliar, justamente para limpiar todo el tracto digestivo desde el duodeno e intestino delgado”, explicó.

El momento clave del hígado durante la madrugada

Dentro de este mismo esquema, también existe otro período considerado importante para la recuperación del cuerpo.

Según la medicina tradicional china, entre la 1:00 y las 3:00 de la madrugada corresponde al horario del hígado, órgano vinculado con procesos de depuración, equilibrio energético y recuperación del organismo.

“A las 23:00 es el horario de vesícula biliar y de 1:00 a 3:00 es el horario de hígado”, indicó Zheng.

Por ese motivo, el especialista recomienda no intentar dormirse durante ese intervalo, sino que lo ideal es estar en una fase profunda de sueño.

Por qué es importante mantener una rutina de sueño

El descanso es uno de los pilares del bienestar, junto con la alimentación equilibrada y la actividad física. Dormir adecuadamente permite recuperar energía, consolidar la memoria y fortalecer el sistema inmunológico.

Sin embargo, el ritmo de vida actual muchas veces dificulta mantener horarios regulares. Muchas personas se acuestan tarde por trabajo, uso de pantallas o hábitos cotidianos, lo que puede afectar la calidad del sueño.

Para mejorar esta situación, Liu Zheng recomienda hacer ajustes progresivos en la rutina nocturna. Por ejemplo, si una persona suele acostarse cerca de la medianoche, puede intentar adelantar el horario gradualmente: primero a las 23:30 y luego acercarse a las 23:00.

Además, el especialista advierte que acostarse con el estómago lleno o dormir demasiado tarde puede alterar el descanso, incluso si se cumplen varias horas de sueño.

“Si el estómago está lleno, no vas a tener un sueño tranquilo. Aunque te duermas, el descanso no es placentero”, concluyó.