Prevén chaparrones y tormentas aisladas en San Juan para este miércoles 11 de marzo

De acuerdo con el informe del Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima se ubicará cerca de los 19°C, mientras que la máxima podría alcanzar los 29°C, en un contexto de nubosidad variable y condiciones propicias para precipitaciones aisladas.

Cómo estará el tiempo en San Juan durante este miércoles 11 de marzo Para la mañana, se esperan chaparrones aislados y vientos leves del sector noreste. Durante la tarde, el tiempo continuará inestable con tormentas aisladas y una temperatura que rondará los 29°C. Los vientos aumentarán su intensidad, alcanzando velocidades de 13 a 22 km/h.

En la noche, las condiciones podrían intensificarse con mayor probabilidad de tormentas y el viento cerrará del sudeste.

Semana con temperaturas templadas en San Juan Para los próximos días, el pronóstico indica que las temperaturas se mantendrán templadas, con mínimas cercanas a los 18°C o 19°C y máximas que oscilarán entre 26°C y 30°C.

Pronóstico del tiempo en San Juan: smn11032026 El pronóstico del tiempo del miércoles 11 de marzo de 2026.- Clima de San Juan El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.