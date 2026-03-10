10 de marzo de 2026 - 21:47

UDA llevó una propuesta a la reunión de paritaria docente

La paritaria docente en San Juan sumó su sexta reunión del año. El gremio UDA presentó una propuesta al Gobierno y se fijó un nuevo encuentro para el jueves.

La paritaria docente en San Juan sumó una nueva reunión con autoridades del Gobierno y representantes de UDA. &nbsp;

La paritaria docente en San Juan sumó una nueva reunión con autoridades del Gobierno y representantes de UDA.

 

Foto:

Por Redacción Diario de Cuyo

En el marco de la paritaria docente en San Juan, el Gobierno provincial mantuvo este martes la sexta reunión de negociación salarial de 2026 con representantes del gremio UDA. El encuentro se realizó sin la presencia de UDAP y AMET, los otros sindicatos del sector educativo.

Leé además

Los gremios docentes realizaron una conferencia de prensa para anunciar la marcha de este miércoles.

Con el paro sin efecto, los gremios docentes anunciaron que realizarán una marcha de antorchas este miércoles
Paro convocado por los gremios docentes sanjuaninos.

Paro docente por 48 horas en San Juan: el 62% rechaza la medida de fuerza, según un sondeo

La reunión fue encabezada por los ministros de Economía, Roberto Gutiérrez, y de Educación, Silvia Fuentes, quienes analizaron la propuesta presentada por el sindicato docente.

Paritaria docente: UDA presentó una propuesta

Durante el encuentro, la Unión Docentes Argentinos (UDA) entregó una propuesta por escrito en respuesta al último ofrecimiento salarial realizado por el Gobierno provincial.

El documento fue recibido por las autoridades del Ejecutivo, quienes evaluarán los planteos realizados por el gremio en el marco de la negociación paritaria docente.

Desde el Gobierno indicaron que la discusión continúa abierta y que se busca avanzar en un acuerdo que contemple las demandas del sector educativo.

Convocan a una nueva reunión

Tras el intercambio de propuestas, el Ejecutivo provincial decidió convocar a una nueva reunión paritaria para el próximo jueves, 12 de marzo, a las 14 horas.

En ese encuentro se espera continuar con las negociaciones salariales y analizar la propuesta presentada por UDA, en busca de acercar posiciones.

Quiénes participaron del encuentro

Además de los ministros Gutiérrez y Fuentes, en la reunión también participó el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem, junto a otras autoridades ministeriales.

Por parte del gremio docente UDA, estuvo presente la secretaria Karina Navarro, acompañada por asesores sindicales que forman parte de la mesa de negociación.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

docentes sanjuaninos van a paro: udap, uda y amet iniciaran una medida de fuerza por 48 horas

Docentes sanjuaninos van a paro: UDAP, UDA y AMET iniciarán una medida de fuerza por 48 horas

La quinta sesión de la cuarta negociación paritaria 2025 pasó a un cuarto intermedio

Paritaria docente: gremios y Gobierno continúan las negociaciones tras nueva propuesta por encima de la inflación

El Gobierno y los gremios retomaron las paritarias docentes.

Paritarias docentes: Gobierno de San Juan y los gremios retomaron el cuarto intermedio

Marcha docente. Foto: gentileza Causa docente.

Gremios docentes de San Juan marcharon por el microcentro en reclamo de mejoras salariales