UDA llevó una propuesta a la reunión de paritaria docente

En el marco de la paritaria docente en San Juan , el Gobierno provincial mantuvo este martes la sexta reunión de negociación salarial de 2026 con representantes del gremio UDA . El encuentro se realizó sin la presencia de UDAP y AMET , los otros sindicatos del sector educativo.

La reunión fue encabezada por los ministros de Economía, Roberto Gutiérrez, y de Educación, Silvia Fuentes , quienes analizaron la propuesta presentada por el sindicato docente.

Durante el encuentro, la Unión Docentes Argentinos (UDA) entregó una propuesta por escrito en respuesta al último ofrecimiento salarial realizado por el Gobierno provincial.

El documento fue recibido por las autoridades del Ejecutivo , quienes evaluarán los planteos realizados por el gremio en el marco de la negociación paritaria docente .

Desde el Gobierno indicaron que la discusión continúa abierta y que se busca avanzar en un acuerdo que contemple las demandas del sector educativo.

Convocan a una nueva reunión

Tras el intercambio de propuestas, el Ejecutivo provincial decidió convocar a una nueva reunión paritaria para el próximo jueves, 12 de marzo, a las 14 horas.

En ese encuentro se espera continuar con las negociaciones salariales y analizar la propuesta presentada por UDA, en busca de acercar posiciones.

Quiénes participaron del encuentro

Además de los ministros Gutiérrez y Fuentes, en la reunión también participó el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem, junto a otras autoridades ministeriales.

Por parte del gremio docente UDA, estuvo presente la secretaria Karina Navarro, acompañada por asesores sindicales que forman parte de la mesa de negociación.