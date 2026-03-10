Con el paro sin efecto, los gremios docentes anunciaron que realizarán una marcha de antorchas este miércoles

Los tres gremios docentes de San Juan, UDAP, UDA y AMET , en una conferencia de prensa conjunta, comunicaron este martes que levantan el paro de 48 horas previsto en principio para este miércoles 11 y jueves 12 de marzo. En su lugar, dijeron, realizarán una marcha de antorchas desde las 20 horas con concentración en la Catedral .

Paritaria docente: gremios y Gobierno continúan las negociaciones tras nueva propuesta por encima de la inflación

La secretaria general de UDAP, Patricia Quiroga, explicó que la medida de fuerza por 48 horas “en solidaridad con los docentes que deberían cubrir el 75% de asistencia obligatoria no se realizará para no sobrecargar al personal restante”.

En este sentido, vale marcar que la representante de los trabajadores hizo alusión a la notificación que la Subsecretaría de Trabajo envió sobre el mediodía a los sindicatos. Allí notificó formalmente sobre la obligación de garantizar un presentismo mínimo del 75% durante cualquier medida de fuerza . Este deber está previsto en el artículo 24 de la Ley 25.877, es decir, la reforma laboral que sancionó el Congreso de la Nación, proyecto que envió el presidente Javier Milei.

A su vez, Karina Navarro, secretaria general de UDA, denunció “indiferencia por parte del gobernador hacia el conflicto docente” y advirtió sobre lo que consideró “una persecución al sector”. “Levantamos la medida, pero esto no significa que el conflicto termine”, aseguró.

Por su parte, Adrián Ruiz, secretario adjunto de AMET, señaló que la ley que aplicó la Subsecretaría de Trabajo “debería contemplar un plazo de cinco días para su aplicación”, plazo que, según dijo, no se cumplió, y criticó la actitud del Gobierno, que ahora prevé descontar los días de paro.

Lo cierto es que para cumplir con esta normativa, los sindicatos debían presentar un plan detallado ante las autoridades, indicando los establecimientos, niveles, turnos y personal docente que permanecería en guardia para alcanzar el porcentaje de asistencia requerido. Las autoridades provinciales advirtieron que la falta de presentación de este plan o el incumplimiento del esquema de servicios mínimos podría derivar en sanciones legales.

Con esta decisión, los docentes levantan la huelga programada, aunque mantienen la protesta mediante la movilización y dejan abierta la expectativa sobre la continuidad de las negociaciones salariales con el Gobierno provincial.

En la paritaria, el Gobierno recibió una propuesta por escrito

Este martes debía llevarse a cabo una nueva reunión paritaria entre el Gobierno y los representantes sindicales docentes. Sin embargo, únicamente la titular de UDA, Karina Navarro, fue al encuentro, mientras que los secretarios generales de UDAP y AMET no asistieron.

En esta oportunidad, UDA entregó una propuesta por escrito al último ofrecimiento salarial presentado por el Gobierno, que fue recibida por el Ejecutivo provincial.

Ante esto, el Gobierno convocó a una nueva reunión para el próximo jueves 12 de marzo a las 14 horas.