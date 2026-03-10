La Subsecretaría de Trabajo aplicó la nueva ley de reforma laboral y UDAP suspendió el paro de 48 horas

UDAP había anunciado paro para miércoles y jueves, pero quedó sin efecto tras la aplicación de la reforma laboral que obliga a un presentismo de 75% para servicios esenciales.

Quedó sin efecto el paro docente en San Juan tras la aplicación de la nueva reforma laboral por parte de la Secretaría de Trabajo. Tras la decisión de la autoridad oficial, UDAP, a través de un comunicado oficial, anunció la suspensión de la medida prevista por 48 horas.

La huelga estaba pronosticada para este miércoles y jueves, pero fue suspendida tras la intimación de la autoridad laboral de San Juan, que exige garantizar el 75% de asistencia en las escuelas. Los gremios convocaron a conferencia de prensa este martes por la tarde para informar los pasos a seguir en conjunto con los otros dos sindicatos: AMET y UDA.

Ante esta situación, UDAP decidió convocar a una conferencia de prensa para esta tarde, a las 18:30 horas, frente al Centro Cívico, con el objetivo de informar sobre las medidas a seguir. Sin embargo, su titular Patricia Quiroga, en diálogo con DIARIO DE CUYO, ya se anunció que la huelga prevista para este miércoles y jueves no se llevará a cabo.