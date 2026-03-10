Ley de Glaciares: la oposición exige ampliar la audiencia pública en Diputados

El debate por la reforma de la Ley de Glaciares enfrenta nuevas tensiones en la Cámara de Diputados . Legisladores de la oposición solicitaron ampliar la audiencia pública prevista para discutir el proyecto , al advertir que el formato actual dejaría afuera a miles de personas que se inscribieron para participar.

Aclaratoria a Glaciares: Diputados hará dos audiencias públicas en un escenario de votos ajustados

Tras el freno a la ley de Glaciares por las audiencias públicas, Picón estima que la ley podría tratarse el 7 de abril

El pedido fue dirigido a las autoridades del Congreso, en medio de un fuerte interés social por la iniciativa que propone modificar el régimen de protección de glaciares y ambientes periglaciares en Argentina .

El planteo fue formalizado mediante una carta enviada al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem , y a los titulares de las comisiones que analizarán el proyecto.

También fueron incluidos en el pedido el sanjuanino José Peluc , presidente de la Comisión de Recursos Naturales, Nicolás Mayoraz , titular de Asuntos Constitucionales, y la Secretaría Parlamentaria.

Los legisladores opositores advirtieron que el esquema previsto para la audiencia pública impediría que participe la mayoría de los inscriptos , por lo que reclamaron ampliar tanto la duración del debate como la cantidad de expositores.

Más de 10 mil inscriptos para participar

Según informaron desde el Congreso, más de 10.000 personas ya se registraron para intervenir en la audiencia pública vinculada a la reforma de la Ley de Glaciares.

Sin embargo, el formato actual contempla dos jornadas de nueve horas cada una con exposiciones de cinco minutos, lo que permitiría la participación de poco más de 200 oradores.

Para los bloques opositores, esa diferencia entre inscriptos y participantes podría afectar el carácter participativo del proceso, al dejar fuera a la gran mayoría de quienes manifestaron interés en exponer.

Reclaman transparencia en el proceso

En paralelo al reclamo político, organizaciones ambientales también pidieron mayor transparencia en el proceso legislativo.

El Círculo de Políticas Ambientales solicitó que el Congreso publique el listado completo de personas inscriptas para verificar la cantidad real de participantes y garantizar la validez del procedimiento.

El pedido fue respaldado por el diputado Maximiliano Ferraro, quien sostuvo que la Cámara de Diputados debe difundir los registros de inscripción y actualizarlos periódicamente.

Qué propone el proyecto de reforma

La iniciativa que se debate en el Congreso ya cuenta con media sanción del Senado y propone modificar la Ley 26.639, aprobada en 2010.

Esa norma establece presupuestos mínimos para la protección de glaciares y del ambiente periglacial, considerados reservas estratégicas de agua dulce, y prohíbe actividades que puedan afectar estos ecosistemas.

El tratamiento del proyecto genera un fuerte debate entre organizaciones ambientales, especialistas y sectores productivos, especialmente en las provincias cordilleranas donde la norma tiene impacto directo.