2 de marzo de 2026 - 12:21

Gremios docentes de San Juan marcharon por el microcentro en reclamo de mejoras salariales

UDAP, UDA y AMET realizaron una masiva movilización este lunes por las inmediaciones del Centro Cívico y Casa de Gobierno.

Marcha docente. Foto: gentileza Causa docente.

Foto:

Por Redacción Diario de Cuyo

En el marco del paro convocado a nivel nacional, los gremios docentes de San Juan protagonizaron este lunes una masiva movilización por las calles del microcentro, con concentración en las inmediaciones del Centro Cívico y la Casa de Gobierno, para exigir mejoras salariales y una recomposición acorde a la inflación.

La medida mostró unidad entre los tres sindicatos mayoritarios de la provincia: UDAP, UDA y AMET, que coincidieron en rechazar la última oferta presentada por el Ejecutivo provincial en la mesa paritaria.

marcha docente2026

El eje del conflicto, que se replica en distintos puntos del país, está vinculado a mejores condiciones laborales y salariales. En el caso de San Juan, el malestar se profundizó luego de que el Gobierno propusiera un incremento del 5% para marzo y otro 5% para junio, además de sumas destinadas a equipamiento docente y ayuda escolar.

Tras el rechazo formalizado el viernes pasado y la movilización de este lunes, las partes acordaron un cuarto intermedio. La negociación paritaria se retomará el miércoles 4 de marzo, fecha en la que se espera que el Ministerio de Educación y el Ministerio de Economía presenten una oferta superadora que permita destrabar el conflicto.

