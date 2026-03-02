Gremios docentes de San Juan marcharon por el microcentro en reclamo de mejoras salariales

En el marco del paro convocado a nivel nacional, los gremios docentes de San Juan protagonizaron este lunes una masiva movilización por las calles del microcentro, con concentración en las inmediaciones del Centro Cívico y la Casa de Gobierno, para exigir mejoras salariales y una recomposición acorde a la inflación.
La medida mostró unidad entre los tres sindicatos mayoritarios de la provincia:UDAP, UDA y AMET, que coincidieron en rechazar la última oferta presentada por el Ejecutivo provincial en la mesa paritaria.
El eje del conflicto, que se replica en distintos puntos del país, está vinculado a mejores condiciones laborales y salariales. En el caso de San Juan, el malestar se profundizó luego de que el Gobierno propusiera un incremento del 5% para marzo y otro 5% para junio, además de sumas destinadas a equipamiento docente y ayuda escolar.
Tras el rechazo formalizado el viernes pasado y la movilización de este lunes, las partes acordaron un cuarto intermedio. La negociación paritaria se retomará el miércoles 4 de marzo, fecha en la que se espera que el Ministerio de Educación y el Ministerio de Economía presenten una oferta superadora que permita destrabar el conflicto.