Boleto escolar gratuito en San Juan: qué hacer si no aparecés en la lista

Con la fecha límite cada vez más cerca, miles de estudiantes y docentes buscan completar el trámite para acceder al boleto escolar gratuito en San Juan . El beneficio debe gestionarse antes del viernes , mientras que el sistema ya registra alrededor de 65.000 personas que iniciaron el proceso , aunque solo más de 40.000 fueron aprobadas hasta ahora .

En los últimos días creció la cantidad de consultas en los puestos SUBE del Centro Cívico , principalmente por parte de quienes aparecen en el sistema con el estado “pendiente de aprobación” .

Uno de los principales problemas detectados ocurre con estudiantes y docentes de facultades y colegios dependientes de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) .

Esto sucede porque la universidad todavía no envió los listados oficiales de alumnos y personal docente , lo que impide validar automáticamente los datos dentro del sistema del boleto escolar gratuito .

Ante esta situación, las autoridades habilitaron una alternativa para completar el trámite de manera manual .

El procedimiento consiste en solicitar un certificado de alumno regular o constancia laboral en la institución educativa. Luego, dentro del sistema, cuando aparece el mensaje de invalidación, se debe seleccionar la opción “Adjuntar documentación” y subir una imagen del certificado.

Una vez cargado el documento, el sistema revisará la información y podrá aprobar el beneficio posteriormente.

Quejas por el límite de líneas de colectivo

Otro punto que generó consultas entre los usuarios es que la plataforma solo permite registrar hasta tres líneas de colectivo durante la inscripción.

Sin embargo, desde el sistema aclararon que ese dato es solo informativo y se utiliza para conocer qué recorridos tienen mayor demanda y dónde reforzar frecuencias.

Por lo tanto, un estudiante o docente puede utilizar otras líneas no declaradas sin perder el beneficio del boleto escolar gratuito.

Cómo pedir el beneficio

El boleto escolar gratuito 2026 puede gestionarse a través de dos canales oficiales:

Página web: boletoescolar.sanjuan.gob.ar

Chatbot de CiDi: 2644592201 o desde cidi.sanjuan.gob.ar

El procedimiento consiste en ingresar al sistema, completar los datos personales y esperar la validación correspondiente.

Para quienes ya fueron aprobados, el último paso es validar la tarjeta SUBE en una Terminal Automática, lo que permitirá activar el beneficio.

Alcances del boleto escolar en San Juan

El beneficio tiene distintos alcances según el nivel educativo:

Inicial, primaria, secundaria y terciario: lunes a viernes

Universitarios: lunes a sábado

Además, las autoridades recordaron que la tarjeta SUBE debe estar registrada a nombre del usuario para que el sistema pueda acreditar correctamente la gratuidad.