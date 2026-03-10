1° Encuentro de mujeres senderistas: un espacio para el bienestar físico y emocional

El próximo sábado, 14 de marzo, se llevará a cabo en el departamento de Ullum el 1° Encuentro de Senderismo Femenino, “Mujeres de montaña” , diseñado no solo como una actividad deportiva , sino también como un espacio de encuentro entre pares.

La iniciativa es liderada por Ivana Jaime , una bonaerense radicada en la provincia hace 14 años que lidera un equipo que practican esta actividad y que, tras recorrer diversos grupos de montaña detectó la necesidad de crear un espacio exclusivo para mujeres, donde se sientan seguras, acompañadas y comprendidas.

"Mi fin es que salgamos todas juntas y nos vayamos al campo a caminar. Que las mujeres se integren y que, además del bienestar físico, que es innegable, encuentren aquí un lugar de contención ", explicó, no sin destacar que no hay más requisito que las “ganas” , puesto que se trata de “una simple caminata, suave, sin ascensos”. En síntesis, una invitación a conocer la actividad y al grupo, que reúne ya más de 50 mujeres, algunas de forma permanente, otras “que van y vienen según sus compromisos”.

A diferencia del trekking, que demanda otra condición física, diferenció, Jaime hizo hincapié en que este encuentro será de baja dificultad, permitiendo que mujeres de todas las edades y condiciones físicas participen .

"No importa cuántos años tengas, no importa si estás súper entrenada o no, no importa el peso, no importa si sos alta, baja, rubia o morocha, si tenés más o menos dinero, no importa nada. Es ir a caminar, tranquilas, y pasar una tarde distinta, bonita. El objetivo es que el 'no' no exista", enfatizó la organizadora, quien dijo que, en otras oportunidades, las mujeres han ido acompañadas de sus hijos.

Para Ivana, el movimiento es una herramienta poderosa contra la soledad y la tristeza. "Hay muchas mujeres con depresión, con ansiedad, gente que ha perdido un hijo o ha quedado viuda. Esto lo que hace es integrarte, que conozcas nueva gente y saber que no sos la única y que no estás sola", relató conmovida. Su grupo, que se ha consolidado desde el año pasado, funciona como una red de apoyo donde, apuntó, "nadie es más que nadie"

Naturaleza, yoga y relax

La jornada comenzará con un traslado grupal desde Plaza Laprida hacia Tiny Home, un nuevo parador ubicado a metros del paredón del Dique de Ullum. Una vez allí, el grupo realizará un recorrido suave costeando el río.

Al regresar a la base, la propuesta se complementará con una clase de yoga (para quien quiera tomarla), seguida de una picada de pizzas.

"Acá pueden venir y ser ellas mismas. Mi objetivo es que las mujeres salgan de ese estado de pasividad y que se muevan; que salgan de donde están y se carguen de buenas pilas. Esto no va a solucionar sus problemas, pero les va a ayudar a enfrentarlos de otra manera", concluyó Jaime.

