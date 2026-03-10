Elena Ontiveros, autora de la mejor empanada de San Juan: de casi no concursar a quedarse con el premio mayor

La noche del sábado 7 de marzo, mientras el agua se hacía presente en algunas partes de la provincia tras la alerta de lluvias y tormentas, en La Bebida se vivía un momento más que especial, con la realización de la primera Fiesta de la Empanada , un evento que nació de la inquietud de un grupo de vecinos y que busca conformar el calendario provincial de fiestas. En el mismo no solo se pudo disfrutar de este noble alimento, sino que además se eligieron a la reina, la virreina y a la ganadora del Concurso de la Empanda Casera, un momento de la fiesta que sin duda frenó todo y que dejó en lo más alto a Elena Ontivero .

El reconocido chef Pablo Tejada, acompañado por su colega Patricio Coghlann y Oscar Jaled fueron los responsables de probar cada una de las propuestas de unos 20 postulantes al premio mayor. Ni siquiera cuando mencionaron su nombre Elena imaginaba siquiera ser la ganadora de la primera edición.

“Nunca he participado de estas cosas. Hace bastante hago empanadas para eventos, pero mi familia me insistió para que me anote” , comenta a DIARIO DE CUYO Elena, orgullosa de haber vencido las inseguridades y seguido la recomendación de su entorno.

La propuesta llegó de la mano de una de sus seis hijos, quien vio la promoción de la fiesta y enterada de los requisitos, sabía no solo que su madre cumplía con todos, sino que podía aspirar tranquilamente a quedar entre los primeros tres lugares. Pese a que la venían convenciendo, Elena no quería saber nada con presentarse.

“Hace 15 años que me dedico a la elaboración de comidas. Tengo un servicio de lunch y toda la comida que sumamos la hago yo. Somos todos cocineros en la familia, viene de raíz. Mi padre cuando vivíamos en Buenos Aires trabajaba en una pizzería, y mis hijas e hijos siguen esos pasos” , comenta orgullosa la sanjuanina. Cuando su hija le comentó del concurso, al principio desistió, hasta que la insistencia comenzó a ser mayor y no solo de parte de su familia, sino también de amigas, vecinas y hasta clientes que tuvieron el lujo de probar sus preparaciones.

image

Tomó la decisión de presentarse dos días antes del evento, y ese mismo sábado en la mañana se puso manos a la obra, ya que, según comenta, uno de los rasgos distintos de sus elaboraciones es que son frescas, realizadas prácticamente en el instante. Sus “secretos” que la llevaron a quedarse con el primer lugar decidió no compartirlos para no arruinar la magia del sabor.

“Cuando fue el momento de la evaluación, los chefs agarraban las empanadas y las tinqueaban en la parte de abajo, como si estuvieran probando un melón. Las partieron, las olieron, se miraron entre ellos y las probaron. Yo les había puesto unas rodajas de limón y un criollito con aceite de oliva (parecido a la salsa criolla). Eso fue lo que les gustó más, el agregado de criollito. Eso es algo muy de la familia. A cada preparación le sumamos un agregado, ya que todo tiene su toque y se puede ver el amor que uno le pone a lo que hace”, destacó Elena.

Así, la sanjuanina de 67 años, madre de seis hijos, abuela de 20 nietos y con dos bisnietos casi sin darse cuenta estaba a punto de consagrarse como la autora de la mejor empanada casera del departamento. “Nunca pensé que iba a ganar, aunque todos me lo decían. Además, conocía a muchas de las participantes y sé que hacen cosas muy ricas. Fue un momento único, incluso esa misma noche muchos me pedían mi número para comprarme empanadas”, asegura aun con sorpresa y emoción en su voz.

image Elena junto a una de sus hijas

Y no es para menos. Este premio, este cariño al alma y el reconocimiento a los largos años de trabajo y sacrificio llegó en un momento de gran dolor para Elena, ya que estaban pronto a cumplirse los siete meses de fallecimiento de marido, con quien vivió y compartió aventuras durante 45 años. “La estamos llevado, es duro, pero hay que seguir”, reflexiona.

La sanjuanina que lleva casi cuatro décadas viviendo en La Bebida estuvo acompañada por Maira Eibes, quien ocupó el segundo puesto, y Eva Espinoza, completando el podio.

De esta manera, Elena Ontiveros (@enpanadas_dona_elena) marcó un antes y un después en la historia de la empanada en San Juan, al consagrarse como la ganadora del primer concurso que, si bien en una primera instancia fue departamental, desde la organización la intención es extenderlo a toda la provincia, aumentando la apuesta con el fin de encontrar la mejor empanada de la provincia.