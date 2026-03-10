10 de marzo de 2026 - 22:06

Policías rescataron a una mujer que cayó a un sótano en su casa en Capital

Una mujer de 59 años cayó a un antiguo sótano en su vivienda de Capital. Policías ciclistas lograron rescatarla entre escombros y fue asistida por el 107.

Personal policial rescató a una mujer que cayó a un sótano en su vivienda ubicada en Capital.

 

Una mujer de 59 años fue rescatada por efectivos policiales luego de caer a un sótano en su vivienda ubicada en Pasaje Simón, en Capital. El hecho ocurrió mientras personal de la Policía Ciclística realizaba recorridas de prevención, momento en el que recibieron un requerimiento radial que alertaba sobre la situación.

Al llegar al lugar, los efectivos encontraron a la mujer consciente pero visiblemente asustada, dentro de un sótano de más de 30 años de antigüedad, donde además había gran cantidad de escombros desprendidos.

Rescate en un sótano con escombros

Ante el peligro que representaba la estructura del lugar, los policías tomaron medidas para resguardar la integridad de la víctima.

En primer lugar, le colocaron un casco de protección, mientras inspeccionaban el sótano para determinar posibles vías de salida seguras.

La mujer explicó que existía una escalera, aunque estaba obstruida, lo que impedía que pudiera salir por sus propios medios.

image

Cómo fue el operativo de rescate

Los efectivos despejaron la escalera bloqueada para generar un acceso seguro. Durante el procedimiento, la agente Florencia Mattus contuvo y tranquilizó a la mujer, mientras que el cabo Rolando Irrazábal descendió al sótano para asistirla directamente.

Finalmente, la víctima pudo ser retirada del lugar de manera segura gracias a la intervención policial.

Tras el rescate, personal del servicio de emergencias médicas 107 se hizo presente en el domicilio para brindarle asistencia sanitaria y verificar su estado de salud.

