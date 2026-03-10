[VIDEO] Tiroteo en una fiesta: un delincuente muerto y dos detenidos en operativo policial

Una pool party realizada en una casaquinta terminó en un violento tiroteo policial que dejó un delincuente muerto y dos sospechosos detenidos en el partido bonaerense de Esteban Echeverría. El enfrentamiento se produjo cuando efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires intentaron capturar a integrantes de una banda dedicada al robo de vehículos.

Allanamiento, tiroteo y muerte en una pool party: el resultado fue un fallecido y 15 detenidos

El hecho ocurrió en la localidad de 9 de Abril , en el sudoeste del conurbano bonaerense, durante un procedimiento que formaba parte de una investigación judicial que llevaba varios meses .

Según informaron fuentes policiales, los investigadores habían recibido datos que indicaban que dos sospechosos buscados se encontraban en una fiesta en una casaquinta donde se realizaba una denominada “pool party”.

Ante esa información, efectivos del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) ingresaron al lugar para concretar el procedimiento. Sin embargo, los sospechosos habrían intentado resistirse y se produjo un enfrentamiento armado dentro del predio.

Durante el intercambio de disparos, uno de los delincuentes intentó escapar saltando desde una altura , pero recibió impactos de bala en la cabeza y el pecho , lo que le provocó la muerte en el lugar.

Quién era el sospechoso abatido

El joven fallecido fue identificado como Diego Ezequiel López, de 23 años.

De acuerdo con el reporte policial, tenía antecedentes penales y una orden de captura vigente al momento del operativo. Además, el arma que portaba figuraba como robada.

En el procedimiento también fueron detenidos Nicolás Eduardo Llanelli y Jonathan Alejandro Rodríguez, quienes quedaron a disposición de la Justicia y serán indagados en el marco de la investigación.

La investigación contra la banda

La causa se había iniciado en mayo de 2025, cuando la Policía se enfrentó a tiros con delincuentes que habían robado un Toyota Yaris.

En ese procedimiento se logró detener a uno de los sospechosos y secuestrar un teléfono celular que aportó información clave sobre la organización criminal.

A partir de ese material, los investigadores detectaron que la banda se dedicaba al robo de autos, adulteración de vehículos y venta ilegal, además de utilizar algunos de los rodados para cometer entraderas.

Según las autoridades, la estructura criminal tenía distintos roles, incluyendo personas encargadas de robar los vehículos, adulterarlos, proveer armas, conducirlos y administrar el dinero obtenido.

Durante la investigación se lograron comprobar al menos 15 hechos delictivos, lo que derivó en 33 allanamientos simultáneos y la detención de 15 integrantes de la organización.