Policía salvó a un bebé que se ahogaba con juguetes en Rawson

Un dramático momento se vivió en Rawson cuando un bebé de 9 meses se ahogó con juguetes que tenía en su boca , situación que obligó a una rápida intervención policial. Gracias a la actuación de un efectivo que aplicó maniobras de RCP , el menor logró recuperar la respiración y se encuentra fuera de peligro.

El hecho ocurrió en un domicilio ubicado en la intersección de calle Doctor Ortega y Paula Albarracín de Sarmiento , donde la madre del niño alertó a las autoridades al advertir que su hijo no podía respirar .

Tras recibir el aviso, personal policial acudió rápidamente al lugar para asistir a la familia . Al llegar, los efectivos constataron que el bebé presentaba signos de asfixia , lo que generó momentos de gran tensión.

Ante la urgencia, el agente Gastón Romero comenzó a realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) para intentar liberar las vías respiratorias del pequeño.

Gracias a su intervención, el bebé logró recuperar el conocimiento y volver a respirar , lo que permitió estabilizar la situación hasta la llegada del personal médico.

El bebé fue asistido por médicos del 107

Minutos después del rescate, personal del servicio de emergencias médicas 107 llegó al domicilio para evaluar el estado de salud del menor.

Tras realizarle un control, los profesionales determinaron que el bebé se encontraba en buen estado, por lo que no fue necesario trasladarlo a un hospital.

La rápida intervención del efectivo policial resultó clave para evitar una tragedia y permitió que el menor fuera asistido a tiempo.