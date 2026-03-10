Violencia en un almacén: atacó a dos hombres, rompió vidrios y terminó preso

Un episodio de violencia en un almacén terminó con un hombre condenado a prisión efectiva luego de agredir a dos personas, provocar destrozos en el comercio y amenazar con un cuchillo . El hecho ocurrió la noche del domingo, 8 de marzo, cuando Franco Jonathan Tossi Manrique llegó alterado al negocio y comenzó una escalada de violencia.

La causa se tramitó en el Legajo Fiscal N.º 11693/26 y concluyó mediante juicio abreviado con pena de prisión efectiva .

Según la investigación judicial, el hecho ocurrió alrededor de las 23:10 cuando Gastón Cerezo , dueño del comercio, se encontraba sentado frente al local tomando una gaseosa junto a su cuñado Facundo Caballero .

En ese momento Tossi llegó al lugar en estado alterado y comenzó a insultar al comerciante , para luego propinarle una cachetada en el rostro con intención de continuar la agresión.

Ante la situación, Caballero intervino para evitar que la pelea continuara , pero el agresor también lo golpeó y rompió sus anteojos recetados para conducir .

Tiró escombros y rompió vidrios del local

Lejos de calmarse, el atacante tomó un pedazo de escombro de la vía pública y lo arrojó dentro del negocio, impactando contra la pared y una estantería donde el comerciante tenía bebidas alcohólicas.

Luego agarró un palo de escoba y comenzó a golpear una ventana del comercio, provocando la rotura del vidrio.

Durante el ataque también rompió una botella de Coca Cola de vidrio y otra botella, causando daños dentro del almacén.

Amenazó con un cuchillo y quiso escapar

La situación se volvió aún más tensa cuando Tossi amenazó a las dos víctimas mostrando a la distancia un cuchillo tipo Tramontina.

Ante el violento episodio, vecinos alertaron al 911, por lo que rápidamente personal policial llegó al lugar.

Los efectivos lograron detener al agresor a unos 60 metros del comercio, cuando se encontraba en la vereda intentando huir ante la presencia policial.

Condena y reincidencia

Tras el avance de la causa judicial, el caso se resolvió mediante juicio abreviado.

La Justicia declaró a Franco Jonathan Tossi Manrique culpable por lesiones leves, daño y amenazas simples en concurso real.

El fallo dispuso:

1 mes de prisión efectiva

Declaración de reincidencia

Prisión preventiva

De esta manera, el condenado deberá cumplir la pena en el Servicio Penitenciario Provincial, luego del violento episodio ocurrido en el comercio.