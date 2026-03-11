11 de marzo de 2026 - 10:45

Un apostador ganó $5,4 millones en la Quiniela Max de San Juan

El pozo salió en el sorteo nocturno y los tickets ganadores se vendieron en agencias de Albardón y Rivadavia.

Más de 10 millones de pesos, los premios que ganaron cuatro sanjuaninos en distintos sorteos

Por Redacción Diario de Cuyo

De acuerdo con los datos difundidos tras el sorteo, los tickets ganadores fueron vendidos en dos agencias de la provincia: una ubicada en el departamento Albardón, identificada como Agencia 042/006, y otra en Rivadavia, correspondiente a la Agencia 366/005.

La Quiniela Max es uno de los juegos más populares del sistema de apuestas oficial de San Juan y suele acumular importantes pozos cuando no aparecen ganadores en sorteos anteriores.

