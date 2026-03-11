Un apostador ganó $5,4 millones en la Quiniela Max de San Juan

En el sorteo nocturno de la Quiniela Max, un apostador se llevó un premio superior a $5.400.000, según informaron desde la Caja de Acción Social.
El pozo salió en el sorteo nocturno y los tickets ganadores se vendieron en agencias de Albardón y Rivadavia.
De acuerdo con los datos difundidos tras el sorteo, los tickets ganadores fueron vendidos en dos agencias de la provincia: una ubicada en el departamento Albardón, identificada como Agencia 042/006, y otra en Rivadavia, correspondiente a la Agencia 366/005.
La Quiniela Max es uno de los juegos más populares del sistema de apuestas oficial de San Juan y suele acumular importantes pozos cuando no aparecen ganadores en sorteos anteriores.