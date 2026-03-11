Rivadavia: trabajan en la reforma de dos plazas y obras de pavimentación

Desde el municipio informaron que actualmente se está trabajando en la refacción y mejoras de dos plazas. Son las de los barrios Natania XV y El Arriero. En ambos paseos los trabajos apuntan a brindar mayor comodidad y seguridad a los vecinos como también a ofrecerles más infraestructura para la recreación.
Los trabajos son similares en las dos plazas e incluyen un nuevo tendido eléctrico para implementar un nuevo sistema de iluminación Led para mejorar la seguridad. A esto se suma la reparación o construcción de veredas internas de hormigón para favorecer la circulación de los peatones y de los chicos en bicicleta, triciclo, patines o monopatín.
En la Plaza del Barrio Natania XV se colocarán, además, aparatos de salud para los vecinos que quieran realizar actividad física. En tanto que en la Plaza del Barrio Los Arrieros se colocarán también aparatos de salud, pero se agregarán diferentes juegos infantiles para que los chicos se diviertan.
Pavimentación en Rivadavia
Desde el municipio de Rivadavia agregaron que también se avanza con la pavimentación de las calles de los barrios Conjunto 8 (Marquesado) y Posta del Ángel, como también de la Calle Malvinas Argentinas. Aclararon que tanto el arreglo de las plazas como estas obras de pavimentación se realizan con fondos municipales, ya que esta última no forma parte del Plan Integral de Pavimentación Urbana que puso en marcha el Gobierno de San Juan y que incluye a los 19 departamentos.