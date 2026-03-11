Rivadavia: trabajan en la reforma de dos plazas y obras de pavimentación

Además de las refacciones generales en la Plaza del Barrio Natania XV que lleva adelante el municipio de Rivadavia, se instalarán aparatos de salud.

Rivadavia inició múltiples frentes de obra en el departamento. Actualmente el municipio avanza con la refacción de un par de espacios verdes y con la pavimentación de barrios, todo con fondos municipales. Cabe recordar se acaba de inaugurar la segunda parada de colectivos calefaccionada.

Desde el municipio informaron que actualmente se está trabajando en la refacción y mejoras de dos plazas. Son las de los barrios Natania XV y El Arriero. En ambos paseos los trabajos apuntan a brindar mayor comodidad y seguridad a los vecinos como también a ofrecerles más infraestructura para la recreación.

plaza Tanto en la Plaza del Barrio Los Arrieros (foto) como la del Barrio Natania XV, en Rivadavia, se está refaccionando y construyendo las veredas internas de hormgón. Los trabajos son similares en las dos plazas e incluyen un nuevo tendido eléctrico para implementar un nuevo sistema de iluminación Led para mejorar la seguridad. A esto se suma la reparación o construcción de veredas internas de hormigón para favorecer la circulación de los peatones y de los chicos en bicicleta, triciclo, patines o monopatín.

En la Plaza del Barrio Natania XV se colocarán, además, aparatos de salud para los vecinos que quieran realizar actividad física. En tanto que en la Plaza del Barrio Los Arrieros se colocarán también aparatos de salud, pero se agregarán diferentes juegos infantiles para que los chicos se diviertan.