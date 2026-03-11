11 de marzo de 2026 - 09:56

Rivadavia: trabajan en la reforma de dos plazas y obras de pavimentación

El municipio de Rivadavia encara tareas con fondos propios.

Además de las refacciones generales en la Plaza del Barrio Natania XV que lleva adelante el municipio de Rivadavia, se instalarán aparatos de salud.

Además de las refacciones generales en la Plaza del Barrio Natania XV que lleva adelante el municipio de Rivadavia, se instalarán aparatos de salud.

Foto:

Por Fabiana Juarez

Leé además

rivadavia: recuperan dos motos robadas en operativos policiales

Rivadavia: recuperan dos motos robadas en operativos policiales
El acusado fue detenido tras un caso de amenazas y violación de domicilio denunciado ante la Justicia.

"Así te quiero encontrar": entró a la casa de su ex y desató fuertes amenazas

Desde el municipio informaron que actualmente se está trabajando en la refacción y mejoras de dos plazas. Son las de los barrios Natania XV y El Arriero. En ambos paseos los trabajos apuntan a brindar mayor comodidad y seguridad a los vecinos como también a ofrecerles más infraestructura para la recreación.

plaza
Tanto en la Plaza del Barrio Los Arrieros (foto) como la del Barrio Natania XV, en Rivadavia, se está refaccionando y construyendo las veredas internas de hormgón.

Tanto en la Plaza del Barrio Los Arrieros (foto) como la del Barrio Natania XV, en Rivadavia, se está refaccionando y construyendo las veredas internas de hormgón.

Los trabajos son similares en las dos plazas e incluyen un nuevo tendido eléctrico para implementar un nuevo sistema de iluminación Led para mejorar la seguridad. A esto se suma la reparación o construcción de veredas internas de hormigón para favorecer la circulación de los peatones y de los chicos en bicicleta, triciclo, patines o monopatín.

En la Plaza del Barrio Natania XV se colocarán, además, aparatos de salud para los vecinos que quieran realizar actividad física. En tanto que en la Plaza del Barrio Los Arrieros se colocarán también aparatos de salud, pero se agregarán diferentes juegos infantiles para que los chicos se diviertan.

Pavimentación en Rivadavia

Desde el municipio de Rivadavia agregaron que también se avanza con la pavimentación de las calles de los barrios Conjunto 8 (Marquesado) y Posta del Ángel, como también de la Calle Malvinas Argentinas. Aclararon que tanto el arreglo de las plazas como estas obras de pavimentación se realizan con fondos municipales, ya que esta última no forma parte del Plan Integral de Pavimentación Urbana que puso en marcha el Gobierno de San Juan y que incluye a los 19 departamentos.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Golpeó a una jubilada de 79 años para robarle dólares y pesos: terminó condenado en San Juan.

Condenaron a un hombre por golpear y asaltar a una jubilada de 79 años

Operativo policial en Rivadavia donde la Brigada de Investigaciones secuestró armas, droga y objetos robados.

Robo a una mujer de 80 años destapó armas, droga y detenidos

vuelta a san juan damas 2026: mira el recorrido de la 2da etapa que sera en rivadavia

Vuelta a San Juan Damas 2026: mirá el recorrido de la 2da etapa que será en Rivadavia

Preocupación por los UPD con alcohol y drogas en San Juan

Operativos policiales por el UDP en San Juan: varias fiestas clausuradas y una menor hospitalizada en estado de ebriedad