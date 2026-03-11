11 de marzo de 2026 - 12:17

La UNSJ reabre el comedor en dos unidades académicas: enterate cuáles son y cómo acceder a este beneficio

Este servicio que ofrece la Universidad Nacional de San Juan es gratuito para los estudiantes, inclusive los de los Insitutos Preuniversitarios.

El comedor de la UNSJ que funciona en El Palomar ya habilitó el servicio de cena `para los estudiantes.

Foto:

(Redes sociales)
Por Fabiana Juarez

A medida que avanza el ciclo lectivo, la UNSJ restablece el servicio del comedor casi a pleno. Desde Bienestar Universitario informaron que a partir del 17 de marzo comenzará a funcionar en dos unidades académicas más donde los estudiantes podrán acceder gratis al almuerzo. El pasado 2 de marzo se restableció el servicio de cena, pero sólo en El Palomar.

A partir del 17 de marzo el servicio de comedor comenzará a funcionar el comedor en las instalaciones de la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud (EUCS), en Albardón, como también en la Facultad de Filosofía Humanidades y Artes (FFHA), en el centro sanjuanino. De esta manera, los alumnos de ambas unidades académicas podrán acceder a las viandas sin tener que trasladarse hasta El Palomar como sucede actualmente.

comedor
Hasta el momento sólo funciona el comedor de la UNSJ con sede en El Palomar con servicio de almuerzo y cena.

Desde Bieniestar Universitario informaron que los alumnos tanto los alumnos de la EUCS como de la FFHA tienen tiempo hasta el próximo viernes para inscribirse, a través del turnero digital, y acceder al servicio de almuerzo el próximo 17 de marzo.

Requisitos para el servicio de comedor de la UNSJ

Pueden acceder los estudiantes que hayan rendido y aprobado al menos dos materias en los 365 días anteriores a la inscripción. También pueden hacerlo los estudiantes ingresantes que hayan rendido y aprobado el Exámen de Ingreso, subiendo el certificado de Matrícula en Trámite, otorgado por el Departamento de Alumnos de su respectiva facultad.

Los estudiantes se deben inscribir la semana anterior a la recepción del servicio. La inscripción es de lunes a las 8 hasta el viernes a las 23,59 y debe hacerse de manera online a través del turnero digital.

Información del comedor de la UNSJ

Cualquier duda o información sobre el servicio de comedor de la UNSJ se puede concurrir a las Oficinas del Comedor, en El Palomar, de lunes a viernes de 9 a 12. O enviar un mensaje de Whatsapp al 2644107236.

A través de las redes sociales, Bienestar Universitario informa el menú semanal del comedor que incluye plato principal, pan y una fruta de postre.

