Un colegio sanjuanino prohibió usar el celular en horario escolar para mejorar la concentración de los alumnos

Tras el revuelo que generó la noticia de que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires prohibió el uso del celular en escuelas secundarias públicas y privadas, se conoció que el colegio sanjuanino San Pablo, en Capital, tomó la misma decisión. Jimena López, representante legal de esta institución, hablo con DIARIO DE CUYO sobre los alcances de esta medida.

‘La decisión de prohibir el uso del celular durante la jornada escolar busca cuidar la atención, el clima de aprendizaje y los vínculos entre los alumnos, algo que venimos trabajando hace tiempo con docentes y familias’. Con estas palabras, Jimena López comenzó a hablar de la medida que rige en el Colegio San Pablo desde el primer día de clases, tanto para los alumnos del nivel primario como secundario.

López comentó que desde hace dos años en el colegio se comenzó a usar el teléfono con fines educativos durante las clases. Pero que los chicos seguían vinculados al dispositivo aún en los recreos, pese a los métodos implementados para desalentar su uso. ‘Pusimos una mesa de ping pong y diferentes juegos de pelota para que se vincularan cara a cara, pero no se desconectaban del celular con la excusa de tener que pagar la merienda con Mercado Pago o porque sus padres les mandaban mensajes. Por eso decidimos tomar una medida más radical’, dijo la representante legal.

En el colegio sanjuanino donde se prohibió el uso del celular en horario escolar, los estudiantes se divierten con diferentes juegos en los recreos.

‘Entendemos que la escuela debe ser un espacio protegido para aprender, concentrarse y vincularse carada a cara. Prohibir el uso del celular durante toda la jornada escolar no se trata de una decisión contra la tecnología, sino a favor del aprendizaje y de la sociabilización de los alumnos’, sostuvo López, quien agregó que la medida rige desde el primer día de clases de este año y con muy buena aceptación.

La representante legal contó que a ntes del inicio de clases se mantuvo reuniones con los padres de los estudiantes para plantearles la medida que se comenzaría a aplicar sobre la prohibición del uso del teléfono y que todos apoyaron totalmente esta decisión. Y que los alumnos también mostraron su aceptación a esta decisión.

‘En el colegio tenemos Wifi con los filtros adecuados para evitar que los chicos ingresen a sitios nocivos como páginas pornográficas o de juegos online. Y nos preocupaba ver la cantidad de intentos que hacían por ingresar a estos sitios. Pero, ahora nos sorprendió ver que acatan la medida. Hasta ahora, no hemos tenido ni un solo alumno que haya querido usar el celular dentro del colegio’, sostuvo López.

Alcances de la medida del colegio sanjuanino

Jimena López explicó los distintos puntos de la medida de prohibición del uso del celular en horario escolar.

-Los alumnos pueden llevar el celular al colegio, pero el mismo debe permanecer apagado y dentro de la mochila durante el horario escolar.

-En caso de que haya alguna actividad alguna actividad que requiera su uso, el docente responsable notificará a las familias la necesidad de uso.

-Para pagar el kiosco los alumnos podrán utilizar dinero en efectivo o la tarjeta de Mercado Pago.

-Si un estudiante es sorprendido utilizando el teléfono, se le retirará el dispositivo hasta que finalice el horario escolar.

Proyecto del colegio sanjuanino

La representante legal del Colegio San Pablo dijo que este año se va a trabajar con los padres de los alumnos de Nivel Inicial y primaria en lo que es el ‘compromiso parental’ para demorar la entrega del primer teléfono celular a los chicos hasta que lleguen al nivel secundario. Mientras que a través de talleres se trabajará la necesidad de, como padres, controlar y regular el uso de este dispositivo.