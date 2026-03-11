Industriales de Berazategui instalarán al menos cuatro fábricas en San Juan

La migración de industrias a San Juan sumará dos nuevas inversiones en el corto plazo y otras tres en los próximos meses. Se trata de empresas que son parte del Cluster Industrial de Berazategui, que eligieron trabajar desde la provincia con el objetivo de sumarse a la cadena de valor minera.

Así lo confirmó Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPAPYMES) en una entrevista exclusiva a DIARIO DE CUYO. El empresario visitó la provincia esta semana y se reunió con autoridades del sector público y privado para trabajar en el desembarco de las firmas nuevas.

El referente pyme contó que están llegando a San Juan impulsados por el interés que tienen en el sector minero, donde ven potencial para “la creación de 20.000 puestos de trabajo en un periodo corto, de 3 a 4 años, con un crecimiento que imaginamos exponencial”.

Adelantó que la modalidad de trabajo que buscan es aliarse a las industrias locales, buscando generar una sinergia entre la capacidad industrial y tecnológica que tienen junto con el conocimiento que tienen las firmas que ya existen en la provincia. Para eso, se reunieron en este primer viaje con la Unión Industrial de San Juan y la Cámara de Servicios Mineros de San Juan.

Rosato confirmó que ya tienen los acuerdos cerrados para instalar dos nuevas empresas en el Parque Industrial de Albardón . Ahí empezarán a trabajar con la firma que le pertenece, que viene de la generación de maquinaria agrícola y ofrece servicios exclusivos en el país, como el mecanizado in situ, y una productora de papeles.

Con esto, decidieron apostar a generar empleo a nivel local, además de aportar a la cadena de valor. Esto, explicó, tiene que ver con el potencial que han visto en el cobre de demanda de gran escala pero también a largo plazo, lo que hace la posibilidad de trabajar desde San Juan más beneficiosa.

Este primer paso sería la antesala de lo que busca el cluster, ya que cuentan con 17 socios de los cuales hay otros que podrían también invertir en la provincia con el objetivo de posicionarse en el sector minero. Rosato confirmó que hay tres pymes más que están interesadas en instalarse a nivel local y para eso “nos reunimos con autoridades de Iglesia y Jáchal, que nos mostraron el potencial de los departamentos, que están más cerca de los proyectos”.

Los dos municipios están trabajando en parques industriales que podrían servir para la instalación de nuevas industrias, pensando también en las necesidades que tendrá el cobre y las que ya requiere la minería del oro, que tiene sus referentes más importantes en el norte provincial.

Trabajo con la industria sanjuanina

Como referente de las pymes a nivel nacional, Rosato dijo que hay potencial para que las industrias locales se beneficien también del trabajo con las empresas de otras regiones del país que se interesan en la minería. Dijo que el momento de la apuesta del cluster es clave porque es una inversión temprana, pensando en un desarrollo a futuro.

El empresario citó la experiencia que tuvieron en Añelo, la localidad en Neuquén que es el centro del trabajo en Vaca Muerta. “El objetivo principal es que la minería le compre lo máximo posible en Argentina en lugar de importar y en ese sentido tuvimos buenos resultados”, contó.

Según explicó, cuando se instalaron industrias cerca del mayor yacimiento de petróleo y gas del país, “se empezaron a producir localmente equipos, bombas y repuestos que antes se traían del exterior”. Además recordó que fue un cambio cuando empezaron a ofrecer “soluciones técnicas rápidas in situ, evitando traslados costosos y demoras en la producción”.

Sobre estas perspectivas, el presidente de la Unión Industrial de San Juan, Leonardo de la Vega, contó que durante la reunión con el empresario de Berazategui, que fue la segunda, conversaron con los referentes sobre el futuro de la provincia y la minería.

“Tenemos las puertas abiertas a entender que la industria que se viene para la minería requiere de un asociativismo inteligente, donde encontremos maneras de crecer”, dijo. Agregó que buscarán trabajar no en cerrar puertas sino en dar con un mecanismo para que haya una mejora y que “a cada comunidad le toque participar, tantos las de influencia como el Gran San Juan”.

El desafío de la mano de obra y el crédito

Rosato dijo que uno de los puntos que será central reforzar en el futuro es tener “la mano de obra formada que se necesitará para el desarrollo de la minería y la industria”. En la actualidad, dijo, todavía no existen las capacidades necesarias en este sentido.

Aseguró que la intención del cluster es trabajar con “las escuelas técnicas e institutos de formación para dar las capacitaciones necesarias”. “Es necesario sembrar y cultivar para estar preparados para cuando la demanda llegue a su punto máximo, pero la intención es invertir ahora”, agregó.

Finalmente, dijo que trabajarán cerca del gobierno para que se activen las herramientas necesarias para el desarrollo, en especial las crediticias. “San Juan es también una provincia que viene sufriendo la crisis industrial y la falta de mercado, pero tiene al sector minero, hoy hay que crecer e invertir”, aseguró.

Agregó que “hay que trabajar el diálogo con la industria minera, pero también con el Estado para que puedan contribuir y colaborar en este desarrollo, para que haya un derrame a la sociedad, a las pymes y también a todo el país”.