Aerolíneas Argentinas aplicará recargo en pasajes por suba del petróleo

Aerolíneas Argentinas cobrará un recargo temporal por combustible en sus pasajes. El incremento dependerá del destino y afectará a todos sus vuelos.

El recargo por combustible de Aerolíneas Argentinas impactará en vuelos nacionales e internacionales.

Por Redacción Diario de Cuyo

Aerolíneas Argentinas anunció que comenzará a aplicar un recargo temporal en el precio de los pasajes debido al aumento del petróleo provocado por el conflicto en Medio Oriente. La medida impactará en vuelos de cabotaje, regionales e internacionales, con montos distintos según la ruta y el tipo de servicio.

Aerolíneas Argentinas: cómo será el recargo en los pasajes

Desde la compañía explicaron que el cargo adicional se aplicará por tramo de vuelo y dependerá del destino. En el caso de vuelos regionales e internacionales, el recargo será de entre 10 y 50 dólares, mientras que para los vuelos de cabotaje dentro de Argentina el aumento será de 7.500 pesos por tramo.

La empresa indicó que la decisión responde al fuerte incremento del precio del combustible de aviación (Jet Fuel), que depende directamente del valor internacional del petróleo. Según fuentes de la aerolínea, el combustible representa entre el 25% y el 35% de los costos operativos del sector, por lo que las subas impactan rápidamente en la estructura tarifaria.

Voceros de la empresa señalaron que la medida es temporal y se mantendrá mientras persista la volatilidad en el mercado energético internacional. Además, remarcaron que la compañía continuará monitoreando la evolución del precio del crudo para evaluar posibles ajustes o modificaciones en el recargo.

El impacto del petróleo en la industria aérea

El aumento del petróleo está vinculado a la tensión geopolítica en Medio Oriente y a restricciones en la oferta global de energía, factores que provocaron fuertes fluctuaciones en el precio del barril durante las últimas semanas.

En ese contexto, varias aerolíneas del mundo comenzaron a revisar sus tarifas para compensar el impacto del combustible. Grandes grupos internacionales como Lufthansa Group, Air France–KLM y British Airways ya evaluaron o aplicaron recargos similares en diferentes mercados.

También compañías de Estados Unidos, como Delta Air Lines y United Airlines, advirtieron recientemente que el encarecimiento del combustible presiona sobre la rentabilidad del sector, lo que podría derivar en subas de precios o ajustes en la oferta de vuelos si la tendencia se mantiene.

La decisión de Aerolíneas Argentinas, que lidera el mercado doméstico, podría acelerar medidas similares en otras compañías que operan en el país, como Flybondi o JetSmart, que hasta ahora se encontraban monitoreando la situación del mercado energético.

