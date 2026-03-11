El dólar oficial perforó los $1.400 por primera vez en siete ruedas: la cotización del dólar blue en San Juan

El dólar oficial volvió a alejarse del techo de la banda mientras el mercado sigue de cerca el dato de inflación y el impacto del contexto internacional.

El dólar oficial extendió su senda bajista. Estos vaivenes en el precio de la divisa internacional suceden en un contexto global más desafiante para los mercados emergentes y a la espera del dato de inflación.

En el segmento mayorista, el tipo de cambio que arrancó la jornada levemente al alza, se dio vuelta, y cayó hasta quebrar la barrera de los $1.400, por lo que se ubicó en $1.396, con una brecha del 16,4% respecto del límite superior de la banda, que se ubica en $1.624,97.

En el mercado de futuros, por ahora, se mantiene pocas operaciones con los contratos más cercanos como los primeros que se activan. El valor que le asigna al tipo de cambio oficial en mayo se ubica en $1.450,5.

A nivel minorista, el dólar en el Banco Nación cedió a $1.415 para la venta. De esta forma, el dólar tarjeta o turista —que incorpora el recargo del 30% a cuenta del Impuesto a las Ganancias— se ubica en $1.846. Según el promedio de entidades financieras relevadas por el Banco Central, el tipo de cambio minorista operó a $1.418,06.

Entre las cotizaciones financieras, el dólar MEP bajó a $1.419,84, mientras que el contado con liquidación (CCL) retrocedió hasta $1.446,46. En el mercado informal, el dólar blue cedió en $1.415 para la venta en la city porteña, mientras que en San Juan retrocedió $10 respecto al martes cerrando a $1.460.