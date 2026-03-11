11 de marzo de 2026 - 17:06

El dólar oficial perforó los $1.400 por primera vez en siete ruedas: la cotización del dólar blue en San Juan

El dólar oficial volvió a alejarse del techo de la banda mientras el mercado sigue de cerca el dato de inflación y el impacto del contexto internacional.

El dólar oficial cerró en $1.396 este miércoles.

El dólar oficial cerró en $1.396 este miércoles.

Foto:

Leé además

El dólar oficial en baja luego de tres jornadas.

El dólar oficial tuvo su mayor caída nominal en un mes y el blue en San Juan se mantuvo en $1.470
El dólar oficial cerró a $1.407.

El dólar blue en San Juan retrocedió $20, mientras el dólar oficial cerró en $1.407

En el segmento mayorista, el tipo de cambio que arrancó la jornada levemente al alza, se dio vuelta, y cayó hasta quebrar la barrera de los $1.400, por lo que se ubicó en $1.396, con una brecha del 16,4% respecto del límite superior de la banda, que se ubica en $1.624,97.

En el mercado de futuros, por ahora, se mantiene pocas operaciones con los contratos más cercanos como los primeros que se activan. El valor que le asigna al tipo de cambio oficial en mayo se ubica en $1.450,5.

A nivel minorista, el dólar en el Banco Nación cedió a $1.415 para la venta. De esta forma, el dólar tarjeta o turista —que incorpora el recargo del 30% a cuenta del Impuesto a las Ganancias— se ubica en $1.846. Según el promedio de entidades financieras relevadas por el Banco Central, el tipo de cambio minorista operó a $1.418,06.

Entre las cotizaciones financieras, el dólar MEP bajó a $1.419,84, mientras que el contado con liquidación (CCL) retrocedió hasta $1.446,46. En el mercado informal, el dólar blue cedió en $1.415 para la venta en la city porteña, mientras que en San Juan retrocedió $10 respecto al martes cerrando a $1.460.

En este contexto, el mercado cambiario local comienza a reflejar el impacto de un escenario internacional más complejo. La fortaleza global del dólar y el menor atractivo de las estrategias de carry trade empezaron a trasladarse a los precios de los activos, mientras los inversores siguen de cerca el dato de inflación y la dinámica de reservas del Banco Central.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El dólar oficial aumentó 20 pesos y el dólar blue en San Juan se mantuvo en $1.460..

El dólar oficial rebotó y alcanzó un máximo en tres semanas: el precio del dólar blue en San Juan

El dólar oficial sigue la pax cambiaria.

El dólar oficial anotó su segunda caída consecutiva y se sostuvo por debajo de los $1.400

El recargo por combustible de Aerolíneas Argentinas impactará en vuelos nacionales e internacionales.

Aerolíneas Argentinas aplicará recargo en pasajes por suba del petróleo

Combustible.-

Tras el aumento de combustible, estacioneros de San Juan no descartan una baja de precio de normalizarse la situación