El dólar oficial tuvo su mayor caída nominal en un mes y el blue en San Juan se mantuvo en $1.470

El dólar oficial retrocedió por primera vez en tres jornadas este martes y amplió la distancia con el techo de la banda. El plano internacional continúa desafiante para los mercados emergentes y en el mercado cambiario local hay expectativa por el dato de inflación .

En el segmento mayorista , el tipo de cambio cerró a $1.400 y se mantuvo a una brecha con la banda cambiaria superior del 15,9%, que se ubicó en $1.623,48. El volumen operado en el segmento contado fue superior a los 458,3 millones de dólares.

Los contratos de dólar futuro anotaron bajas generalizadas de hasta el 1,5%, el mercado "pricea" que el tipo de cambio para fines de marzo se ubicará en torno a los $1.420 . El total de transacciones alcanzó los 1.219 millones de dólares.

A nivel minorista , el tipo de cambio bajó a $1.420 para la venta en el Banco Nación (BNA) . Así, el dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.846. En tanto, en el promedio de entidades financieras relevadas por el Banco Central (BCRA) , lo hizo a $1.421,51.

Entre los dólares financieros, el dólar MEP cayó 0,7% a $1.419,96, mientras que el contado con liquidación (CCL) lo hace 0,7% a $1.464,01. En el mercado informal, el dólar blue cotizó a $1.420 para la venta, mientras que en San Juan se mantuvo a $1.470 .

El FMI advierte sobre la importancia de acumular reservas

En paralelo, el debate sobre la acumulación de reservas volvió a ganar relevancia en el plano internacional. En un contexto global marcado por tensiones geopolíticas, el economista jefe del Fondo Monetario Internacional, Pierre-Olivier Gourinchas, advirtió que los países emergentes deben reforzar sus “colchones” financieros para enfrentar shocks externos.

En un artículo publicado en el blog oficial del organismo, el economista señaló que el nivel de reservas internacionales es uno de los factores que distingue a las economías más vulnerables frente a crisis financieras.

Según explicó, los países con escasos activos líquidos quedan particularmente expuestos cuando se deteriora el acceso al financiamiento o los mercados internacionales se vuelven adversos. Por ello, comparó la acumulación de reservas con el ahorro de los hogares: así como una familia necesita liquidez para afrontar imprevistos, los países requieren activos disponibles para estabilizar su economía ante shocks externos.

Gourinchas destacó que las reservas cumplen un rol clave independientemente del régimen cambiario. Incluso en economías con tipo de cambio flexible, permiten contener movimientos bruscos del dólar y evitar costos macroeconómicos significativos.

Si bien el análisis del FMI no incluyó referencias directas a la Argentina, la dinámica de las reservas ocupa un lugar central dentro del programa económico vigente y en el diálogo técnico entre el organismo y el Gobierno.

En lo que va del año, el Banco Central logró comprar más de 3.000 millones de dólares en el mercado cambiario. Sin embargo, el nivel de reservas sigue siendo un indicador sensible para los analistas, especialmente en un escenario internacional de mayor volatilidad financiera.