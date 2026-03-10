Arranca hoy la corta de riego: los productores se oponen, esperan poder llegar a 700 hm3 este año y el gobierno alerta sobre la seguridad de los diques

El Consejo de Hidráulica está reunido este martes en medio de una disputa con los regantes, que se oponen a la cantidad de agua que pretende derramar para el agro el gobierno provincial que ya definió que esta noche comienza la corta, todo en un escenario de sequía donde el agua que derrama el río San Juan está por debajo del pronóstico.
La discusión se centra en que mientras los regantes esperan que el año hídrico cierre en 700 hm3, el gobierno considera que no puede superar 630 hm3, cantidad máxima que podría entregar sin poner en riesgo los diques, que tienen una cota mínima que deben respetar.
Otro de los puntos tiene que ver con la cantidad de días de corta, que podría fijarse tras la reunión de hoy en 160 días, algo que los regantes no están de acuerdo por considerar que es muy elevada. En años anteriores se había fijado unos 120 días sin riego.
En un escenario mucho más seco de lo esperado ,desde Gobierno plantearon una serie de objetivos para poder transitar la actual temporada, donde la expectativa era que lleguen 950 hm3, pero todo indica que habrá un derrame de entre 531 y 614 hm3.
Según publicó días atrás DIARIO DE CUYO, ante este escenario, el Secretario de Agua y Energía David Devia explicó que deben definir la distribución de agua para la temporada teniendo en cuenta que la prioridad es mantener los 120 a 130 hm3 para consumo humano. Este nivel se sostiene, agregó, manteniendo el nivel de Ullum, ya que por debajo de la cota actual peligra el nivel la toma de OSSEE. Mientra que para el agro, que es el principal usuario en la cuenca, plantearon tres escenarios.
- En el primero, se tiene en cuenta el peor pronóstico para este año, de 531 hm3 de derrame hídrico. En este caso calcularon que podrían distribuir el 62,63% de agua para el sector.
- En la segunda posibilidad, donde calculan que el río podría traer un total de 572 hm3, podrían disponer de hasta un 67,53% parra el agro. Tendrían una reducción del 12% en lo que reciben habitualmente, mientras que la baja en la cantidad de agua total para todos los usuarios será del 32,47%.
- En el mejor de las hipótesis, esperan que volumen total que llegue por el río sea de 614 hm3, la distribución para el agro podría ser del 72,49% del total. En comparación con la entrega promedio de los últimos 6 años, los productores tendrían un 5,55% menos de agua.
Para alcanzar estos objetivos, es que el Gobierno analiza tanto aumentar los días de corta para el sector agrícola y controlar la cantidad de agua usando coeficientes reducidos, intercalar los canales principales e incorporar más tecnología y técnicas.
Las medidas en análisis no cayeron bien en el sector, que este mediodía seguía atentamente la decisión final.