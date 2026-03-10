Arranca hoy la corta de riego: los productores se oponen, esperan poder llegar a 700 hm3 este año y el gobierno alerta sobre la seguridad de los diques

Regantes se autoconvocaron en Hidráulica, donde está reunido el Consejo para definir qué pasará con la cantidad de agua que podrá recibir el Agro lo que queda del año.

El Consejo de Hidráulica está reunido este martes en medio de una disputa con los regantes, que se oponen a la cantidad de agua que pretende derramar para el agro el gobierno provincial que ya definió que esta noche comienza la corta, todo en un escenario de sequía donde el agua que derrama el río San Juan está por debajo del pronóstico.

La discusión se centra en que mientras los regantes esperan que el año hídrico cierre en 700 hm3, el gobierno considera que no puede superar 630 hm3, cantidad máxima que podría entregar sin poner en riesgo los diques, que tienen una cota mínima que deben respetar.

Otro de los puntos tiene que ver con la cantidad de días de corta, que podría fijarse tras la reunión de hoy en 160 días, algo que los regantes no están de acuerdo por considerar que es muy elevada. En años anteriores se había fijado unos 120 días sin riego.

En un escenario mucho más seco de lo esperado ,desde Gobierno plantearon una serie de objetivos para poder transitar la actual temporada, donde la expectativa era que lleguen 950 hm3, pero todo indica que habrá un derrame de entre 531 y 614 hm3.

Según publicó días atrás DIARIO DE CUYO, ante este escenario, el Secretario de Agua y Energía David Devia explicó que deben definir la distribución de agua para la temporada teniendo en cuenta que la prioridad es mantener los 120 a 130 hm3 para consumo humano. Este nivel se sostiene, agregó, manteniendo el nivel de Ullum, ya que por debajo de la cota actual peligra el nivel la toma de OSSEE. Mientra que para el agro, que es el principal usuario en la cuenca, plantearon tres escenarios.