Creen que por el cobre, los directivos de las mineras vivirán en San Juan y eso moverá la economía

Durante su diálogo con la prensa argentina, Ron Hoschestein, el CEO de Vicuña a nivel global adelantó que va a vivir en San Juan, para estar cerca del proyecto de cobre . Al parecer, la mudanza del empresario canadiense no sería la única y esto ya está movilizando el sector inmobiliario de lujo.

Germán Monteverdi, de Monteverdi Construcciones , está entre los que ya están desarrollando y construyendo proyectos de vivienda de categoría alta o ABC1, como se los conoce en el mercado. “Los gerentes y directivos solían elegir Mendoza, porque en San Juan no hay una gran oferta, pero eso está cambiando y cada vez preguntan más” , contó el empresario.

Así, el impulso de los proyectos de cobre cambiaría una tendencia que se dio durante los primeros años del desarrollo de oro: jerárquicos que trabajan para proyectos sanjuaninos viviendo, pagando impuestos y consumiendo en otras provincias, porque no decidieron hacerlo cerca de las minas.

Si esta tendencia se afianza y los mejores sueldos mineros se usan para vivir en la provincia, podría tener un impacto directo en la economía sanjuanina. Ya el primer paso, que es la demanda de construcción de las viviendas de lujo se podría traducir en 15.000 nuevas casas en 10 años y miles de puestos de trabajo, tanto capacitados como otros iniciarse.

Monteverdi dijo que entre las diferencias centrales entre el San Juan del inicio del oro y el actual que impulsan a los jerárquicos a instalarse está en la infraestructura . “La provincia cambió mucho, tiene la Circunvalación verde y bien mantenida, mayor oferta de servicios y además la distancia de las minas y que hoy hacer el viaje a Mendoza se ha vuelto peligroso por el estado de las rutas y que hay más vehículos”, explicó.

Todo eso, explicó, está incrementando el interés en instalarse en la provincia. Se suman las condiciones de seguridad de la ciudad, con índices menores de delitos, en comparación con otras zonas del país.

Con esto en vista, los desarrolladores inmobiliarios están mirando de cerca y analizando proyectos que incluyan este mercado. Desde San Juan, empresarios inmobiliarios alertan desde 2022 que faltan casas de categoría ante una demanda que estaba creciendo.

Germán Monteverdi Germán Monteverdi, de la constructora que lleva el nombre familiar, dijo que trabajan en San Juan desde hace años y ven crecer la demanda de desarrollos de categoría.

Este tipo de viviendas se caracterizan por mayor número de habitaciones, suelen ofrecerse equipadas, con garaje para más de un vehículo, pileta si es una casa o en edificios que tengan amenities y mayor tecnología si son departamentos.

Con el aumento de interesados, Monteverdi dijo que están surgiendo nuevos proyectos, para crear la plaza que será necesaria en los próximos años. “La curva ascendente de la minería avanza y también desde el sector inmobiliario, yo creo van a encontrarse pronto en un punto alto”, dijo.

Proyectos inmobiliarios que impactan en la economía

La empresa que encabeza Monteverdi, que lleva el apellido de su familia, trabaja hace años en San Juan, en algunos casos desarrollando o en otros construyendo. Fueron parte de la obra del Hotel Del Bono ubicado en el centro y ahora está también con dos alianzas más.

Hoy trabajan con la desarrolladora Domum en unos departamentos en calle Urquiza frente al estadio Aldo Cantoni. También tienen un desarrollo que hará con otra firma de un barrio que será el más tecnológico de la provincia, con 200 lotes, que tendrán servicios exclusivos, espacios verdes y hasta un sistema de seguridad con inteligencia artificial.

Solo con el primer proyecto la empresa contrata cerca de 30 personas para la obra y creen que el número podría crecer a 50 o 60 en un futuro. Eso sin tener en cuenta cuando pongan en obra el gran barrio privado.

Pero este impacto es pequeño en comparación con lo que podría generar todo el sector inmobiliario en la provincia solo para las casas de lujo. Monteverdi dijo que este segmento no solo es para unas decenas de gerentes y jerárquicos muy altos de las mineras, sino que implicaría miles de viviendas.

“Por un lado hay que pensar en quienes trabajan en minería, que tienen buenos sueldos aunque no sean gerentes, que si ganan mejor quieren mejores servicios”, dijo. Calculó que un 10% o 20% de los empleados de una mina podrían ser parte de este grupo.

“Solo pensando en Los Azules, que hablan de 2.500 empleados, hay ahí unas 500 viviendas de categoría que pueden hacer falta”, ejemplificó. Esto mismo se repetirá en otros proyectos mineros de la provincia que están cerca del desarrollo, como Vicuña o El Pachón.

También, dijo Monteverdi, se deben tener en cuenta a los gerentes, propietarios y jerárquicos de las empresas proveedoras que estarán asociadas al sector minero. Con esto en mente calculó que en los próximos 10 años se podrían incorporar unas 15.000 viviendas de categorías media-alta y alta. Durante los primeros años del sector minero en San Juan se dio un crecimiento acelerado de los barrios privados, algo que confirma la expectativa de Monteverdi.

Todo esto, dijo, tendrá como primer resultado una gran cantidad de mano de obra en la construcción, que si bien aclaró que no será acelerada o explosiva, será importante porque “la construcción mueve la economía”.

Monteverdi remarcó que el sector, de empezar a generar estas inversiones, movilizará “un 70% de mano de obra no calificada y otro 30% especializados, como pueden ser arquitectos, ingenieros, contadores o abogados, entre muchos otros”.