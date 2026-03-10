10 de marzo de 2026 - 11:42

Crecieron las exportaciones vitivinícolas en febrero del 2026: vino a granel y mosto concentrado, los destacados

Los datos corresponden al informe Anticipo de Comercialización de Vinos y Mostos del INV.

La industria atraviesa un mal momento y los primeros datos del año son alentadores.

La industria atraviesa un mal momento y los primeros datos del año son alentadores.

Foto:

Los datos recientes del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) sobre el crecimiento de las exportaciones en febrero de 2026 parecen un respiro necesario para una industria que atraviesa uno de sus momentos más críticos en décadas. Aunque el aumento del 8,5% en los envíos totales y el salto del 55,7% en el vino a granel son cifras positivas, ocurren en un escenario de extrema fragilidad.

Leé además

La industria textil atraviesa un momento muy delicado.

Industria textil de Tierra del Fuego: alarma por el cierre de cinco fábricas que dejaron a 500 empleados en la calle
Regantes en la puerta de Hidráulica.

Corte del riego: productores se oponen, esperan llegar a 700 hm3 y el gobierno alerta sobre la seguridad de los diques

El sector enfrenta una tormenta perfecta: el consumo interno se ha desplomado a mínimos históricos de apenas 16 litros per cápita, los costos de producción no dejan de subir y cientos de viñedos han desaparecido en los últimos dos años debido a la falta de rentabilidad.

Este incremento en las ventas al exterior, que sumaron 15.477.000 litros, funciona más como una válvula de escape para descomprimir los excedentes de stock que como un indicador de bonanza real. El protagonismo del vino a granel sobre el fraccionado sugiere que las bodegas están optando por desprenderse de volumen a precios competitivos para obtener liquidez inmediata, en un contexto donde el financiamiento es escaso y muchas empresas icónicas del sector están bajo una fuerte presión financiera.

Incluso el buen desempeño del mosto concentrado, que creció un 12,7% con 6.832 toneladas exportadas, debe leerse bajo este prisma de supervivencia. Para muchos productores, el mosto se ha convertido en el único destino viable ante una demanda doméstica que no convalida aumentos de precios y un mercado externo que, si bien muestra señales de recuperación, todavía no logra compensar las pérdidas estructurales de la cadena.

En definitiva, los números de febrero son un bálsamo estadístico, pero la crisis de fondo sigue latente en cada hectárea de la región cuyana.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Javier Milei al presidente del Banco Cental: Preparate que te van a salir dólares por las orejas

Milei al presidente del Banco Cental: "Preparate que te van a salir dólares por las orejas"

Plazo fijo: qué banco paga más intereses.

Plazo fijo hoy: qué banco paga más intereses y cuánto ganás si invertís un millón

Una bodega de las bodegas del Grupo Peñaflor.

Peñaflor salió a desmentir que atraviese una crisis, en medio del mal momento que vive la industria vitivinícola

En San Juan la empresa Monteverdi construye un desarrollo de Domum ubicado en el corazón de la ciudad de San Juan. 

Creen que por el cobre, los directivos de las mineras vivirán en San Juan y eso moverá la economía