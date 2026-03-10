Plazo fijo hoy: qué banco paga más intereses y cuánto ganás si invertís un millón

Los datos oficiales del comparador de tasas del Banco Central de la República Argentina ( BCRA ) permiten observar cómo evolucionaron los rendimientos de los plazos fijos a este martes, 10 de marzo de 2026.

La actualización revela incrementos en varias entidades y mantiene la tendencia de competencia entre los bancos por captar depósitos a través de tasas más atractivas. Por ello, revisá cuál es la alternativa que más retribución ofrece por tus ahorros.

El BCRA ofrece una tabla comparativa con los porcentajes de interés que ofrece cada banco para los depósitos a plazo fijo por 30 días (Tasa Efectiva Mensual) para que los usuarios evalúen cuál es la mejor alternativa disponible:

Por otro lado, esta es la Tasa Nominal Anual (TNA) y la Tasa Efectiva Anual (TEA) que ofrecen los principales bancos de argentina a sus clientes:

Bancos|TNA|TEA

Banco Nación; 25 %; 28,073156 %

Santander; 0 %; 0 %

Banco Galicia; 23 %; 25,586376 %

Banco de la Provincia de Buenos Aires; 25 %; 28,073156 %

BBVA; 23 %; 25,586376 %

Banco Macro; 27 %; 30,605 %

Banco Credicoop; 22 %; 24,359658 %

ICBC; 24,8 %; 27,822462 %

Banco Ciudad; 21 %; 23,143932 %

Banco Bica; 0 %; 0 %

Banco CMF; 33 %; 38,478377 %

Banco Comafi; 24 %; 26,82418 %

Banco de Corrientes; 24 %; 26,82418 %

Banco de la Provincia de Córdoba; 29 %; 33,182648 %

Banco de Chubut; 26 %; 29,333398 %

Banco del Sol; 29 %; 33,182648 %

Banco Dino; 27 %; 30,605 %

Banco Hipotecario; 26 %; 29,333398 %

Banco Julio; 26,5 %; 29,967773 %

Banco Masventas; 24 %; 26,82418 %

Banco Meridian; 32 %; 37,136653 %

Banco de Tierra del Fuego; 25 %; 28,073156 %

Banco Voii; 33 %; 38,478377 %

Bibank; 28 %; 31,88805 %

Crédito Regional Compañía Financiera; 33 %; 38,478377 %

¿Qué es la TNA y la TEA?

La Tasa Efectiva Anual es la tasa efectivamente pagada o cobrada en una inversión, préstamo u otro producto financiero. La misma habilita evaluar los diferentes productos, ya que indica el costo real en intereses de una operación e incluye la capitalización de dichos intereses.

En cambio, la Tasa Nominal Anual es una tasa que no incluye la capitalización de los intereses. Sirve para tener como referencia y si se la divide por 12, se puede obtener la tasa mensual, pero no sirve para calcular ingresos o deudas.

¿Cómo se constituye un plazo fijo?

Constituir un plazo fijo en Argentina es un proceso fácil y accesible para los que buscan ahorrar o invertir con bajo riesgo. Los pasos a seguir son los siguientes: