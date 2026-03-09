Polémica en Misiones: una municipalidad regaló baldes y escobas en el Día de la Mujer

La celebración por el Día de la Mujer terminó opacada por una polémica en Misiones , donde se entregaron escobas, baldes y escurridores en un evento organizado por la municipalidad de Colonia Aurora. La "conmemoración" generó repudio y un debate por los regalos, que reforzaron un concepto antiguo y errado sobre el rol de la mujer.

"¿Tienen algún jugador feo en el equipo?", la broma de Donald Trump a Rodrigo de Paul

La jornada incluyó diferentes actividades. La elección de la reina y sus princesas fue una de ellas. Si bien poco tenía que ver con lo que representa el 8M, la crítica se profundizó en el momento que se entregaron los premios "domésticos".

En un día que busca profundizar la lucha de las mujeres por la igualdad de derechos y oportunidades, los artículos de limpieza simbolizaron un retroceso que deja mucho que decir de parte del municipio.

La celebración contó además con otras actividades: entre ellas una charla informativa sobre la prevención del cáncer de piel, música en vivo, juegos, sorteos y desafíos de pastelería.

Según Misiones Online, fue el mismo intendente, Carlos "Cali" Goring, quien salió a desmentir que los artículos de limpieza se hayan entregado como premios. El mandatario de Colonia Aurora aseguró que las escobas y los baldes formaban parte de un juego interactivo, una justificación con la que no consiguió destrabar la polémica.

Sin embargo, fue la misma Municipalidad de Colonia Aurora la que comunicó en las redes los detalles del evento: "Durante toda la jornada se entregaron distintos premios y obsequios a quienes participaron de las actividades, entre ellos artículos para el hogar, flores, cuadros pintados (...) y reconocimientos especiales".

Las fotos publicadas por el mismo municipio contradicen al intendente, quien se había pronunciado en el evento sobre "la importancia de seguir trabajando por una sociedad con más oportunidades y reconocimiento para las mujeres".

En las imágenes oficiales difundidas puede verse cómo las representantes posan junto a los artículos de limpieza que tienen hasta un moño de regalo.