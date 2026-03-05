Viral: compró una freidora de aire, la estrenó sin leer el manual y cometió un error garrafal

Franco quiso probar su nueva freidora, pero un detalle que pasó por alto terminó arruinando el primer uso y se volvió viral.

A pesar de lo sucedido, el tuitero se tomó con humor el hecho.

Un joven intentó usar por primera vez una freidora de aire que había comprado por Internet, pero cometió un error que se volvió viral en redes sociales. Franco, entusiasmado por estrenar el electrodoméstico apenas lo recibió, decidió usarlo sin leer el manual de instrucciones.

Sin embargo, lo que debía ser un primer uso simple y exitoso terminó de manera inesperada. El joven colocó un plato dentro del recipiente donde se cocina la comida, creyendo que el aparato funcionaba de manera similar a un microondas.

Cuando abrió la freidora, la comida estaba lista, pero el plato se había derretido dentro del electrodoméstico debido a la temperatura. Lejos de molestarse, Franco decidió tomarse la situación con humor y fotografiar el resultado.

image El plato del joven quedó derretido en la freidora de aire. (Captura: X/@francooibarra) Minutos después compartió las imágenes en su cuenta y escribió: “Hoy me llegó una freidora de aire, creo que no leí muy bien el manual... ¡Se me derritió el plato, hermano!”.

La publicación se viralizó rápidamente: superó 1,4 millones de visualizaciones y acumuló más de 13 mil “me gusta”. Como suele ocurrir en estos casos, los comentarios de otros usuarios no tardaron en aparecer.