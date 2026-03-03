Se filtró un video casero que muestra parte del homenaje de Omega a la Difunta Correa.

A pocos días de su presentación oficial, se filtró un video que deja ver parte del detrás de escena del homenaje que Omega le dedicó a la Difunta Correa . El clip fue subido por un usuario a Facebook y rápidamente comenzó a circular entre fanáticos y devotos.

En las imágenes se puede observar a Hugo Flores , líder de la banda, siendo filmado mientras canta frente al santuario, junto a la imagen de Deolinda. La escena, cargada de emoción, deja entrever la magnitud de la producción que será presentada oficialmente el próximo jueves 5 de marzo a las 20.

El fragmento filtrado confirma lo que la banda había anticipado días atrás: el videoclip no es uno más. Se trata de una mega producción grabada en el paraje caucetero, con participación de fieles y un despliegue técnico que incluyó drones y múltiples tomas.

En el video viral se ve a Hugo interpretando el tema con el santuario de fondo, en una escena que combina cuarteto y fe popular, dos elementos profundamente arraigados en la identidad sanjuanina.

El material generó expectativa inmediata entre los seguidores de la banda y los devotos de la Difunta, que esperan conocer el resultado final de un proyecto que llevó meses de trabajo.

Un homenaje histórico para la Difunta Correa

Tal como contó este medio días atrás, Omega —la banda liderada por los hermanos Hugo y Alejandro Flores— decidió rendirle homenaje a Deolinda Correa con una canción propia, algo inédito para una figura que convoca a cerca de un millón de devotos al año.

El tema fue grabado en ION Estudios, en Buenos Aires, y contó con la colaboración del cantante sanjuanino Andrés Cantos. La producción audiovisual, realizada en Vallecito, fue definida por los propios músicos como “más una película que un videoclip”.

“Queríamos un videoclip y terminamos grabando una película”, había expresado Hugo Flores tras la jornada de filmación.

Expectativa por la presentación oficial

Aunque el lanzamiento estaba previsto inicialmente para febrero, la presentación formal del tema y su videoclip se realizará este 5 de marzo a las 20.

La filtración no hizo más que aumentar la ansiedad. En redes sociales ya circulan comentarios de fanáticos que celebran la iniciativa y destacan la conexión de la banda con la fe popular.