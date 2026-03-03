Impactantes imágenes del eclipse lunar total: así se vio la "Luna de Sangre" este 3 de marzo

Hoy, la Luna ofreció un espectáculo en el cielo: un eclipse lunar total tiñó su superficie de rojo. El fenómeno, que ocurre cuando la Tierra se coloca entre el Sol y la Luna en su fase llena, fue visible en gran parte de América, el océano Pacífico, Asia y Oceanía.

El eclipse llega en un contexto de intensa actividad astronómica, tras el reciente eclipse solar anular del 17 de febrero y la inusual alineación de seis planetas observada a fines del mismo mes.

Un eclipse lunar total sucede cuando la Tierra se coloca entre el Sol y la Luna, bloqueando la luz solar directa que llega a la superficie lunar. De acuerdo con la NASA , esta alineación solo tiene lugar durante la fase de luna llena.

La sombra proyectada sobre el satélite adquiere una tonalidad rojiza o anaranjada. El color resulta de la dispersión de la luz solar a través de la atmósfera terrestre, que filtra las longitudes de onda más cortas, como las azules, y deja pasar las rojizas. El fenómeno consta de tres etapas principales: la penumbra, la parcialidad y la totalidad.

Durante la totalidad, la Luna se tiñe de un rojo intenso, conocido popularmente como “Luna de sangre”. Este tono varía según la cantidad de polvo o nubes presentes en la atmósfera terrestre.

Cuáles serán los próximos eclipses

Observar un eclipse lunar total es sencillo y seguro. Según la NASA, basta con disponer de un cielo despejado y una vista sin obstáculos hacia la Luna.

No hace falta equipamiento especial, aunque binoculares o un telescopio permiten apreciar con mayor nitidez el color y la textura de la superficie lunar durante la totalidad. Para quienes deseen fotografiar el evento, la agencia recomienda utilizar una cámara con trípode y exposiciones prolongadas.

La agencia también destaca que, algunos días después del eclipse, el 8 de marzo, Venus y Saturno se verán muy próximos entre sí, en una conjunción visible poco antes del amanecer. El calendario astronómico de 2026 también incluye otros fenómenos de interés. Luego del eclipse lunar total, el 12 de agosto tendrá lugar un eclipse solar total visible en Groenlandia, Islandia, Rusia, Portugal y España, mientras que el 28 de agosto ocurrirá un eclipse lunar parcial que cubrirá hasta el 96% del disco lunar y será observable en América, África, Europa y Oriente Medio.

Este eclipse lunar total sigue a otros eventos recientes, como el “anillo de fuego” del eclipse solar anular del 17 de febrero, visible en la Antártida, y a la alineación de seis planetas y la Luna la noche del 28 de febrero, fenómeno que no se repetirá hasta 2040.