3 de marzo de 2026 - 08:29

Estados Unidos afirmó que arrasó el centro de control de la Guardia Revolucionaria de Irán

El Comando Central de Estados Unidos detallaron haber destruyeron también sitios de lanzamientos de misiles y drones iraníes, en el tercer día del conflicto.

Las imágenes publicadas por Estados Unidos para anunciar el nuevo ataque a instalaciones de la Guardia Revolucionaria.&nbsp;

Las imágenes publicadas por Estados Unidos para anunciar el nuevo ataque a instalaciones de la Guardia Revolucionaria. 

Foto:

CENTCOM
Por Redacción Diario de Cuyo

Estados Unidos informó que las fuerzas estadounidenses destruyeron instalaciones de mando y control del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), capacidades de defensa aérea iraníes y sitios de lanzamiento de misiles y drones. También aseguran haber destruido aeródromos militares durante operaciones sostenidas tras el tercer día del conflicto en Medio Oriente.

Leé además

Donald Trump tomaría represalias contra España por noprestar bases militares a Estados Unidos. 

Donald Trump dijo que cortará el comercio con España por negarse a prestar sus bases militares
Imagen de los ataques en Irán. Este martes, Israel perpetró un ataque en el edificio de la Asamblea de Expertos en Qom. 

Israel destruyó el edificio donde elegían al sucesor del ayatolá Ali Khamenei

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) añadió, vía X, que continuará tomando “medidas decisivas contra las amenazas inminentes” que plantea el régimen iraní.

Por su parte, el CGRI anunciaron este martes que realizaron un “ataque a gran escala” contra una base aérea estadounidense en Bahréin. Según un comunicado citado por la agencia oficial Irna, las fuerzas navales del ejército ideológico de la república islámica, “llevaron a cabo un ataque a gran escala utilizando drones y misiles al amanecer contra la base aérea estadounidense situada en la región de Sheikh Isa, en Bahréin”.

El boletín sostiene, aunque sin aportar pruebas, que “20 drones y tres misiles alcanzaron sus objetivos” y “destruyeron el principal puesto de mando de la base”.

“Hace dos días, el régimen iraní tenía 11 barcos en el Golfo de Omán. Hoy no queda ninguno”, señaló la entidad estadounidense mediante un comunicado publicado, en la misma red social antes mencionada, al anunciar la destrucción total de la flota de Irán en la región.

El mensaje, acompañado de imágenes de los bombardeos, sostiene que la presencia naval de Irán en esa estratégica vía marítima ha sido “reducida a cero”. La destrucción de la flota iraní, según Estados Unidos, marca el final de una era de ataques y amenazas a la navegación internacional en la región.

El Pentágono afirma que estas acciones buscan restablecer la seguridad en una de las rutas comerciales más transitadas y vulnerables del mundo. El Golfo de Omán y el cercano estrecho de Ormuz son puntos críticos para el comercio internacional, por donde circula alrededor de una quinta parte del petróleo mundial.

En los últimos años, la marina iraní ha sido acusada de hostigar y atacar buques mercantes, provocar incidentes con embarcaciones occidentales y emplear tácticas de intimidación para proyectar su poder regional. Washington considera que la libertad de navegación en la zona es un “pilar de la prosperidad estadounidense y global”.

Estados Unidos destruyó la flota iraní en el Golfo de Omán0 seconds of 12 secondsVolume 90% Las fuerzas estadounidenses destruyeron los 11 barcos iraníes que operaban en la zona

De acuerdo con el CENTCOM, la lista de blancos incluyó centros de comando y control, bases de misiles balísticos, barcos y submarinos de la Armada iraní, y emplazamientos de misiles antibuque.

Un general de la Guardia Revolucionaria iraní amenazó el lunes con incendiar cualquier embarcación que intente cruzar el estrecho de Ormuz, principal arteria del comercio petrolero mundial.

El brigadier Ebrahim Yabari declaró en la televisión estatal que las fuerzas iraníes no permitirán que “ni una sola gota de petróleo” salga de la región del Golfo Pérsico, en una advertencia que agrava la crisis durante el tercer día de hostilidades entre Irán y la coalición integrada por Estados Unidos e Israel.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Photo by Johan ORDONEZ / AFP

Impactantes imágenes del eclipse lunar total: así se vio la "Luna de Sangre" este 3 de marzo

Axel Wahnish, embajador argentino en Israel confirmó que hay 200 turistas argentinos varados tras el cierre del cielo por riesgo de sufrir ataques iraníes con misiles. 

Argentinos en Israel: la Embajada informó que hay 200 turistas y 100.000 bajo alerta

Los ataques de Israel continúan en distintos puntos de Teherán. Este martes anunciaron que un objetivo fue el complejo gubernamental iraní.

Israel bombardeó la oficina presidencial en Teherán y los muertos en Irán superan los 780

iran cerro el estrecho de ormuz, el pasaje por donde se comercializa el 20% del petroleo mundial

Irán cerró el estrecho de Ormuz, el pasaje por donde se comercializa el 20% del petróleo mundial