Tensión en Medio Oriente: drones iraníes atacaron embajada de EEUU en Arabia Saudita

La tensión en Medio Oriente volvió a escalar en las últimas horas tras el impacto de dos drones iraníes contra la embajada de Estados Unidos en Arabia Saudita , ataque que provocó un incendio en la sede diplomática. El nuevo episodio profundiza la crisis entre Irán, Israel y Estados Unidos , con consecuencias militares y económicas de alcance global.

Estados Unidos afirmó que arrasó el centro de control de la Guardia Revolucionaria de Irán

Irán cerró el estrecho de Ormuz, el pasaje por donde se comercializa el 20% del petróleo mundial

Según los primeros reportes, no se registraron víctimas tras el ataque a la sede diplomática estadounidense, aunque el fuego obligó a desplegar operativos de emergencia. El hecho ocurre en un contexto de bombardeos masivos y ofensivas cruzadas luego de la muerte del líder supremo iraní, Ali Khamenei , situación que desató una reacción militar en cadena.

La crisis se profundizó cuando Irán lanzó misiles contra territorio israelí , ataques que dejaron al menos diez muertos . En respuesta, Estados Unidos e Israel intensificaron los bombardeos sobre Teherán y el Líbano , ampliando el radio del conflicto.

El presidente Donald Trump aseguró que las operaciones continuarán a “ toda fuerza ”, aunque dejó abierta la posibilidad de un eventual diálogo con un nuevo liderazgo iraní. Las declaraciones se dieron mientras el Pentágono rechazaba versiones sobre un supuesto ataque a un portaaviones estadounidense.

En paralelo, un episodio de “fuego amigo” en Kuwait agravó la tensión: fuerzas kuwaitíes derribaron por error tres aviones F-15 estadounidenses durante un enfrentamiento contra drones iraníes. Los pilotos resultaron ilesos, pero el incidente expuso la fragilidad operativa en la región.

La crisis energética también golpeó con fuerza. QatarEnergy suspendió su producción de gas tras ataques iraníes, lo que provocó un aumento del 45% en los precios en Europa. Además, drones impactaron la refinería saudí de Ras Tanura y un petrolero en el Mar de Omán, poniendo en riesgo el flujo global de crudo.

La inestabilidad también se trasladó al Mediterráneo. Chipre evacuó el aeropuerto de Paphos y zonas cercanas a una base británica ante amenazas aéreas, mientras el gobierno del Líbano intentó despegarse de las acciones de Hezbollah para evitar una guerra total en su territorio.

Por su parte, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) confirmó que no se registraron daños en instalaciones nucleares ni niveles inusuales de radiación, pese a las denuncias iraníes. Sin embargo, el escenario sigue siendo de máxima incertidumbre.