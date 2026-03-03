Ataúd dorado y fuerte despliegue militar: así fue el funeral de "El Mencho" en México

El último adiós a Nemesio Oseguera Cervantes , alias “El Mencho” , estuvo lejos de la ostentación habitual de los grandes capos narcos. El líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno de los criminales más buscados del mundo, fue despedido en un cementerio moderno de Zapopan, bajo un operativo militar que incluyó vehículos blindados y un despliegue de seguridad pocas veces visto.

Impactantes imágenes del eclipse lunar total: así se vio la "Luna de Sangre" este 3 de marzo

El cuerpo de Oseguera, por quien Estados Unidos ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares, fue entregado el sábado a sus familiares por la Fiscalía General.

Desde Ciudad de México lo trasladaron a Guadalajara para velarlo y sepultarlo, en una tumba a ras de tierra, a solo cinco kilómetros de uno de los estadios que serán sede del Mundial 2026.

Desde el domingo, la casa funeraria donde velaron a “El Mencho” estuvo rodeada por un fuerte dispositivo de seguridad. Militares, guardias nacionales y policías controlaron cada movimiento, interrogaron a todos los que se acercaron y evitaron la llegada de curiosos.

Sin embargo, el desfile de flores no se detuvo. Grúas cargadas de arreglos monumentales —algunos en forma de cruces, alas de ángeles y hasta un gallo , en honor a la pasión por las peleas de l narco conocido como “El señor de los gallos ”— llegaron de manera casi anónima, sin destinatario visible. Calculan que fueron unas 500 coronas.

Finalmente, fueron necesarias cinco grúas para trasladar todos los arreglos florales que le enviaron a la familia del narcotraficante mexicano. La ruta hacia el cementerio se mantuvo en secreto hasta último momento por cuestiones de seguridad.

Solo unas ocho personas vestidas de negro y con lentes oscuros, acompañaron la carroza blanca que llevaba el ataúd dorado.

Entre quienes acudieron al sepelio estuvo Laisha Michelle, hija de “El Mencho”, quien llegó en un Jeep junto a su esposo. La joven es señalada como expareja de Christian Ochoa, “El Guacho”, uno de los hombres de confianza del exlíder del CJNG, actualmente sentenciado a más de 11 años de prisión en Estados Unidos.

El convoy fue escoltado por una decena de vehículos militares y de la Guardia Nacional, además de motos policiales que abrieron paso hasta el camposanto.

flores 2 mencho

Quién era "El Mencho" y cómo fue capturado por el ejército de México

Nemesio Ortega Cervantes fue durante más de una década el narcotraficante más buscado por las autoridades de México y Estados Unidos y el principal líder del crimen organizado en el oeste mexicano

Oseguera fue capturado por el Ejército Mexicano el 22 de febrero pasado, durante un operativo de seguridad en Tapalpa , Jalisco, y posteriormente murió a causa de las heridas sufridas durante el fuego cruzado

La muerte del líder del CJNG desató una ola inmediata de violencia coordinada en distintas regiones del país. En al menos 20 estados mexicanos se registraron más de 250 bloqueos en rutas, muchos de ellos realizados con vehículos incendiados para paralizar rutas estratégicas. Al menos 25 miembros de la Guardia Nacional murieron en Jalisco en seis ataques separados, también falleció una civil, un funcionario de la fiscalía y un guardia de prisiones. En total, las autoridades mexicanas confirmaron 40 delincuentes abatidos.

Además, grupos armados atacaron supermercados, bancos y comercios, generando escenas de caos especialmente en ciudades como Guadalajara y Puerto Vallarta. En Jalisco se suspendió el transporte público en varias zonas y se recomendó a la población permanecer en sus hogares.

Las consecuencias también afectaron la actividad aérea, con cancelaciones y desvíos de vuelos en aeropuertos clave. Gobiernos extranjeros, incluido Estados Unidos, emitieron alertas para sus ciudadanos ante la posibilidad de nuevos ataques.