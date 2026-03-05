El ticket viral en una famosa pizzería que generó debate

Una visitante compartió en redes sociales el ticket de su comida en El Cuartito , una histórica pizzería porteña, y el comprobante se volvió viral . El gasto total alcanzó los $59.000 por una pizza grande, una porción de fugazzeta y dos bebidas , lo que generó debate entre usuarios sobre los precios actuales en restaurantes tradicionales de la Ciudad de Buenos Aires .

Es viral una foto de Susana Giménez: a los 82, apareció en traje de baño

Viral: compró una freidora de aire, la estrenó sin leer el manual y cometió un error garrafal

La protagonista de la publicación fue Cristina González , una usuaria con nivel de Local Guide en Google Maps. La mujer visitó el local un domingo por la tarde y compartió una reseña detallada de su experiencia , donde destacó la rapidez en la atención y el ambiente típico de las pizzerías porteñas.

El ticket difundido en redes mostró los precios exactos de la comida. El pedido principal fue una pizza grande napolitana con roquefort, que costó $41.000 , uno de los productos más elegidos por los clientes del lugar.

A ese plato se sumó una porción individual de fugazzeta por $5.500 , otra de las especialidades clásicas de la casa. Para acompañar el menú, la comensal pidió una gaseosa de $4.400 y un porrón de cerveza de $8.100 .

Con esos cuatro productos, el total del comprobante alcanzó los $59.000 , sin incluir servicio de mesa, postre ni propina.

El ticket viral que generó debate

La publicación generó cientos de comentarios en redes sociales. Algunos usuarios consideraron que el precio es elevado para una comida simple, mientras que otros defendieron la relación entre costo y experiencia en un restaurante histórico.

La reseña de González calificó con cinco estrellas la comida, el servicio y el ambiente, aunque mencionó que el nivel de ruido en el salón era alto, algo habitual en bodegones y pizzerías tradicionales.

En los últimos años, compartir tickets y precios en plataformas como Google Maps se convirtió en una tendencia entre los consumidores, que buscan información más precisa antes de elegir dónde comer.

Este caso se suma a otros ejemplos recientes en locales tradicionales de Buenos Aires, donde las publicaciones de comprobantes sirven para comparar precios y debatir sobre el costo de salir a comer en la ciudad.