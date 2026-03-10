Conmoción por la muerte de una conocida influencer

La creadora de contenido brasileña Karla Thaynnara, de 25 años, falleció en un choque de tránsito. Poco después, su padre —un policía retirado— murió tras conocer la noticia.

Los servicios de emergencia acudieron rápidamente al lugar, pero las lesiones sufridas por la joven fueron graves y no logró sobrevivir al accidente. Las autoridades iniciaron una investigación para determinar con precisión las circunstancias del siniestro.

Karla Thaynnara era conocida en redes sociales por compartir contenidos vinculados al motociclismo, el entrenamiento físico y aspectos de su vida cotidiana. En su cuenta de Instagram había reunido decenas de miles de seguidores que seguían sus publicaciones y su estilo de vida.

Además de su actividad en redes, la joven también trabajaba como enfermera y era madre de una niña pequeña, lo que generó aún mayor conmoción entre quienes la conocían y seguían su historia.

nlSf6GaRd_1300x655__1 Karla Thaynnara, la influencer fallecida en el accidente ocurrido en Brasil. La situación se volvió aún más dolorosa cuando el padre de la joven, José Carlos Andrade Nogueira, un oficial retirado de la Policía Militar, llegó al lugar del accidente y descubrió que la víctima era su hija.

Según trascendió, el hombre no pudo soportar el impacto emocional de la situación y falleció poco después. La noticia de la muerte de ambos miembros de la familia provocó un fuerte impacto en la comunidad y en los usuarios de redes sociales, donde comenzaron a multiplicarse los mensajes de condolencias.