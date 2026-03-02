¿Querés saber lo que hizo Juana Repetto con su placenta?

No es extraño que Juana Repetto sea foco de debate. Lo ha sido más de una vez... y, ahora, una vez más. La actriz volvió a encender las redes sociales luego de compartir con sus miles de seguidores lo que hizo tras el nacimiento de su tercer hijo, Timoteo.

Devenida a influencer , Juana reveló que no se deshizo de la placenta . Lejos de eso, decidió conservarla y aprovecharla para dos destinos: por un lado, la utilizó para hacer un objeto decorativo, una especie de “obra de arte”; y luego -parte de una corriente que abreva en sus supuestos beneficios- la convirtió en un suplemento dietario.

A través de sus historias de Instagram, la mamá de los tres varones mostró una impresión artística realizada con el órgano que la mantuvo unida a su bebé durante nueve meses. El proceso, según explicó, consiste en apoyar la placenta fresca sobre el papel utilizando la propia sangre como tinta para crear una imagen.

"La placenta que nos unía a mí y a Timoteo. La apoyan con la sangre y queda este dibujito. Tengo de los tres y los voy a mandar a enmarcar para mi oficina", relató con entusiasmo.

A pesar de la naturalidad con la que Juana presentó el cuadro, el momento no estuvo exento de polémica. En el mismo video se pudo observar la reacción de uno de sus primos, quien no ocultó su impresión de asco al ver el resto biológico convertido en arte.

No fue lo único que guardó. También hizo un dije, con figura de infinito, con el cordón umbilical de Timoteo, para atesorar. ¿Lo usará como un colgante?

cuadro placenta El cuadro que Juan Repetto hizo con su placenta

Cápsulas sanadoras

Más allá del valor estético y sentimental, la hija de Reina Reech y Nicolás Repetto mostró un segundo uso para este órgano: la encapsulación. Juana Repetto exhibió un frasco lleno de cápsulas elaboradas a base de su placenta procesada.

Según la influencer, estas cápsulas son una herramienta fundamental para su recuperación física y emocional. Ayudan a “restaurar las energías tras el esfuerzo del parto, a balancear los niveles hormonales, a reducir los bloqueos postparto, al útero a contraerse a su tamaño original, aumentan la cantidad de leche, mejoran la calidad de la misma y aportan hierro, vitaminas y minerales”, dijo.

"¿Ves? Esto te lo re tomás. Tiene mi olor", agregó.

frasco placenta La influencer dijo que ingerir la placenta sirve para su recuperación física y emocional

Mamá influencer

Desde el nacimiento de su primer hijo, Toribio, Juana Repetto ha dejado de lado la actuación para consolidarse como una referente en el nicho de la crianza. Con una comunidad que la sigue fielmente, la madre de Toribio, Belisario y Timoteo utiliza su plataforma para visibilizar su día a día como mujer y mamá, una suerte de confesiones personales que levantan aplausos, pero también críticas.