Bandana vuelve a los escenarios ¿Te acordás de sus hits?

“Últimos días antes del show. Ensayos, reuniones, detalles, risas, nervios… Todo lo que no se ve también forma parte de lo que va a pasar arriba del escenario”, escribieron en sus redes las Bandana , el grupo pop que, a 25 años de su debut, volverá a los escenarios esta semana.

Para tristeza de sus fans, hay que decir que el combo no estará completo. Si bien después de algunas idas y vueltas (y uno que otro escándalo también) Lourdes Fernández (Lowrdez), Lissa Vera, Valeria Gastaldi y Virginia da Cunha se pusieron de acuerdo -incluso hicieron un prelanzamiento en noviembre el año pasado-, Ivonne Guzmán no será de la partida. Es que la morena es la voz femenina principal de La Delio Valdez, exitosa banda con la que tiene compromisos asumidos.

Así las cosas, los días viernes 6 y sábado 7 de marzo, en el porteño Teatro Gran Rex, serán los encuentros del cuarteto con aquellos otrora adolescentes (y tal vez sus hijos) que cantaron y bailaron al ritmo de los hits de la época: Maldita noche, Muero de amor, Cómo puede ser, Guapas, Nadie como yo y Llega la noche , entre otros.

“Hay canciones que no pasan. Vuelven, se cantan juntas y hacen que todo cobre sentido”, sentenciaron, de cara a un regreso que será, según han prometido, para alquilar balcones.

Y es que, al parecer, no será un mero repaso de canciones, sino un espectáculo totalmente renovado, con ”visuales de última generación, coreografías icónicas y una banda musical en vivo de primer nivel”.

Bandana: Un poco de historia

Lo que comenzó como un casting masivo en el estadio Ferro en 2001, terminó convirtiéndose en uno de los grandes hitos de la música pop en Argentina. Lourdes, Lissa, Valeria, Virginia e Ivonne surgieron del reality Popstars para transformarse en Bandana, una "girlband" que rompió todos los récords.

Con su álbum debut homónimo, el grupo alcanzó el Disco de Platino en apenas siete días, impulsado por el éxito arrollador de "Guapas". Su impacto no se limitó a la música: fueron pioneras al grabar para Disney (Lilo & Stitch) y protagonizaron Vivir intentando, la película argentina más taquillera de 2003 con más de un millón de espectadores.

El fenómeno Bandana se tradujo en una presencia constante en las listas de Billboard y una seguidilla de logros históricos:

150 presentaciones en el Teatro Gran Rex.

3 millones de copias vendidas en tres años y medio.

7 discos de platino acumulados.

Giras internacionales por EE.UU., España y Sudamérica.

Tras conquistar estadios como el de Vélez Sarsfield, el grupo -que tuvo su alter ego masculino, Mambrú- anunció su separación en 2004, despidiéndose con el álbum en vivo Hasta siempre. Aunque cada integrante tomó rumbos distintos en la música y la actuación —como Ivonne—, su música permanece como la voz de una generación que creció al ritmo de sus pegadizos hits y coreografías.

image Bandana fue un fenómeno a comienzos de los 2000

El legado: Tres discos de estudio originales

Bandana

Fecha de lanzamiento: Fines de 2001.

Hitos de ventas: Logró ser Disco de Oro a los tres días y Disco de Platino a los siete días de su salida.

Hits principales: "Guapas" (escrito por Lourdes Fernández).

Contexto: Fue el álbum debut lanzado tras el reality Popstars, bajo el sello BMG Internacional.

Noche

Fecha de lanzamiento: 2002.

Éxito internacional: El sencillo "Llega la noche" logró posicionarse en el puesto número 1 del U.S. Billboard Hot Latin Tracks.

Contexto: Fue su segundo material discográfico, lanzado tras el éxito inesperado del primer álbum y la extensión del contrato del grupo.

Vivir intentando

Fecha de lanzamiento: 2003.

Relación transmedia: Fue la banda de sonido de la película homónima, la cual fue la más taquillera de Argentina en 2003 (superando el millón de espectadores).

Hits principales: "Vivir intentando".

Contexto: Tercer material de estudio que promocionaron con una gira mundial por Latinoamérica y España.