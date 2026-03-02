2 de marzo de 2026 - 18:19

Mercado Artesanal Luisa Escudero: todo lo que necesitás saber de los talleres de marzo

Hay una variada oferta en técnicas, con opciones gratuitas y aranceladas que incluyen materiales. La propuesta busca preservar los oficios tradicionales.

Una decena de talleres ofrecerá en marzo el Mercado Artesanal Luisa Escudero, Hay desde cerámica a Impresión Botánica.&nbsp;&nbsp;

Por Redacción Diario de Cuyo

El Mercado Artesanal Luisa Escudero, dependiente del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, anunció la apertura de inscripciones para su ciclo de capacitaciones que inician este mes. Esta propuesta cultural invita a los sanjuaninos a sumarse a diversas formaciones en técnicas textiles, cerámica y joyería, con el objetivo de fomentar el aprendizaje y la preservación del patrimonio artesanal local.

La oferta educativa de este año destaca por su variedad, incluyendo tanto una opción gratuita como otras aranceladas. En los casos de los talleres con costo, el arancel contempla la entrega de los materiales necesarios, facilitando que el alumno pueda iniciar su práctica de inmediato. Las clases están diseñadas tanto para personas que empiezan desde cero como para quienes busquen perfeccionar sus conocimientos previos.

Debido a que los cupos son limitados, la institución informó que los interesados en tomar los talleres deben formalizar su inscripción comunicándose telefónicamente con la capacitadora a cargo de cada taller.

Detalle de Talleres

image
Hay talleres para principiantes y para gente que ya tenga alguna experiencia

Taller de Crochet: Puntos Básicos

  • Capacitadora: Anabela Luna
  • Días y Horarios: Lunes 2 y 9 de marzo, de 9:30 a 11:30 h
  • Info: Dos encuentros. Actividad gratuita.
  • Teléfono: 2645180456

Taller de Crochet: Puntillas

  • Capacitadora: Anabela Luna
  • Días y Horarios: Inicia Viernes 6 y 13 de marzo, de 9:30 a 11:30 h
  • Info: Dos Encuentros. Arancelado ($35.000)
  • Teléfono: 2645180456

Taller de Telar

  • Capacitadora: Patricia Casivar
  • Días y Horarios: Viernes 6, 13, 20 y 27 de marzo, de 9 a 11 h
  • Info: Cuatro encuentros. Arancelado ($35.000)
  • Teléfono: 2645477531

Taller de Encordado

  • Capacitadora: María Josefina Lucero
  • Días y Horarios: Sábado 7 de marzo, de 9 a 14:00 h
  • Info: Clase única. Arancelado ($70.000)
  • Teléfono: 26450618731

Taller de Sublimación Manual

  • Capacitadora: Gabriela Lucero
  • Días y Horarios: Sábados 7 y 14 de marzo, de 9:30 a 11:30 h
  • Info: Dos Encuentros. Arancelado ($20.000)
  • Teléfono: 2645642991

Taller de Joyería Sustentable de Autor

  • Capacitadora: Gabriela Lucero
  • Días y Horarios: Sábados 7 y 14 de marzo, de 11:45 a 14:00 h
  • Info: Dos Encuentros. Arancelado ($25.000)
  • Teléfono: 2645642991

Taller de cermámica

  • Capacitadora: Mariela Tantén
  • Días y Horarios: Inicia sábado 14 y 21 de marzo. De 10 a 12:00 h
  • Info: Dos encuentros. Arancelado ($30.000)
  • Teléfono: 2645753929

Taller de Telar Vertical

  • Capacitadora: Mara Luna
  • Días y Horarios: Miércoles y viernes 18, 20, 25 y 27 de marzo. De 9:00 a 12 h
  • Info: Cuatro encuentros. Arancelado ($38.000)
  • Teléfono: 2644599980

Taller de Tintes naturales e Impresión Botánica en Textiles

  • Capacitadora: Elena Clavel
  • Días y Horarios: Sábados 28 de marzo y 11, 18 y 25 de abril. De 10:00 a 13:00 h
  • Info: Cuatro encuentros. Arancelado ($40.000)
  • Teléfono: 2646246420

