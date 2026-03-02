Mercado Artesanal Luisa Escudero: todo lo que necesitás saber de los talleres de marzo

Hay una variada oferta en técnicas, con opciones gratuitas y aranceladas que incluyen materiales. La propuesta busca preservar los oficios tradicionales.

Una decena de talleres ofrecerá en marzo el Mercado Artesanal Luisa Escudero, Hay desde cerámica a Impresión Botánica.

El Mercado Artesanal Luisa Escudero, dependiente del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, anunció la apertura de inscripciones para su ciclo de capacitaciones que inician este mes. Esta propuesta cultural invita a los sanjuaninos a sumarse a diversas formaciones en técnicas textiles, cerámica y joyería, con el objetivo de fomentar el aprendizaje y la preservación del patrimonio artesanal local.

La oferta educativa de este año destaca por su variedad, incluyendo tanto una opción gratuita como otras aranceladas. En los casos de los talleres con costo, el arancel contempla la entrega de los materiales necesarios, facilitando que el alumno pueda iniciar su práctica de inmediato. Las clases están diseñadas tanto para personas que empiezan desde cero como para quienes busquen perfeccionar sus conocimientos previos.

Debido a que los cupos son limitados, la institución informó que los interesados en tomar los talleres deben formalizar su inscripción comunicándose telefónicamente con la capacitadora a cargo de cada taller.