La determinante medida de Cinthia Fernández luego de perder una de sus principales fuentes de ingresos

A Cinthia Fernández le volvieron a cerrar su cuenta de Instagram y, según trascendió, deberá abonar una gran suma de dinero para recuperarla. En este marco, se conoció la determinación que tomó la mediática. En sus redes sociales, su pareja, el abogado Roberto Castillo compartió una captura de la presentación judicial que hicieron este lunes.

“El juzgado Federal Nro 2 intimó a Facebook Argentina a restituir la cuenta de Cinthia Fernández en un plazo no mayor a los dos días” , escribió.

Además, señaló: “El juzgado reconoce que Facebook vulnera garantías esenciales de nuestra sociedad como lo son el derecho al Trabajo (Art 14 CN). dado que es conocido por todos que tanto Cinthia como otros famosos utilizan sus redes sociales para trabajar”.

“ También vulneran la garantía de defensa en juicio (Art18 CN) . ya que inhabilitan la cuenta sin permitir que el usuario ejerza su derecho a defensa”, sentenció el letrado.

Este domingo, al aire de Infama (América), Karina Iavícoli señaló que esta no es la primera vez que Cinthia le suspenden su cuenta. “Ella contó que hay como un ejército de gente que la denuncian con temas absurdos, que no son verdades. Y para recuperarlo, ella tiene que pagar un montón de plata. Hasta 10.000 dólares”, reveló la periodista.

“Tuve 14 denuncias”: el llanto de Cinthia Fernández por las acusaciones de abuso que recibió en las redes

A mediados de diciembre, Cinthia Fernández se largó a llorar al aire de La mañana con Moria (eltrece) al contar que era la cuarta vez que le suspendían la cuenta.

“Estoy podrida, pido que me dejen en paz porque yo no jodo a nadie. Quiero laburar nada más. Con esto mantengo mi casa entera, vivo y como de las redes”, aseguró dolida por su situación. Y agregó: “Ni siquiera tengo fotos en pelotas, ni nada de eso que rompe reglas comunitarias. Tengo 14 denuncias por abuso sexual infantil”.

Según explicó, el problema surge por “bots” que denuncian su perfil. “El bot es un robot que te manda mil mensajes malos o mil denuncias como me hicieron a mí. Entonces el sistema detecta eso. Yo no promociono casinos, lo hice una sola vez y me apersoné en la Justicia”, detalló la mediática para dejar en claro que el asunto no tiene nada que ver con la publicidad de apuestas ilegales.

Cuando le preguntaron si sospecha de alguien de su entorno, Cinthia dijo que cree que viene de parte de una persona que conoce. “Un hijo de p... que no tiene nada que hacer. Roberto (Castillo) tuvo varios intentos para entrarle a su cuenta. Es una obsesión”, explicó por la situación que también vivió su novio.

Además, la mediática se refirió a las deudas que tuvo en este último tiempo por este problema laboral. “La última vez me destrozó. Por la deuda que adquirí, tuve que vender el negocio porque en un mes tuve que poner 6 mil dólares”, lanzó por el local de sala de escape que había inaugurado.

Cinthia también contó que los acuerdos comerciales que hace en su Instagram son de cifras que superan los 6 millones de pesos, por lo que la suspensión de la cuenta la lleva a perder dinero. “Yo no vivo de la tele, vivo de las redes”, aseguró.

“Estaba ampliando mi casa, muchos proveedores me entendieron y esperaron, pero otros no. Tuve que poner la plata. Es la cuarta vez que me pasa en el año, es a propósito. Cerrar una cuenta mía lleva una inversión de 10 mil dólares”, lanzó.