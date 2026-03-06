Plazo fijo hoy: cuánto hay que invertir para ganar $200.000 por mes

En un escenario de relativa calma en el mercado cambiario, el plazo fijo en pesos ha recuperado terreno como la opción predilecta de los ahorristas minoristas para generar ingresos extra. Sin embargo, la dispersión de tasas entre las distintas entidades financieras obliga a hacer cuentas: la inversión inicial necesaria para obtener una renta mensual específica puede variar en más de $3 millones según el banco elegido.

Para aquellos inversores que buscan una renta mensual de $200.000 , el monto a depositar depende directamente de la Tasa Nominal Anual (TNA) . Actualmente, el capital requerido oscila entre los $7 millones y los $10,5 millones .

La competencia por captar liquidez ha llevado a los bancos digitales y entidades de menor tamaño a perforar el techo del 30% anual , reduciendo significativamente el capital inicial necesario para obtener la misma renta.

Galicia, Ciudad, Santander y BBVA: Mantienen tasas en torno al 23% . En este nivel, un ahorrista necesita depositar cerca de $10,3 millones .

Banco Macro: Lidera el grupo con una TNA cercana al 27% . Para ganar $200.000, se requieren aproximadamente $9 millones .

Dato clave: La brecha entre elegir una entidad con tasa del 22% y una del 33,5% puede representar un ahorro de más de $3 millones en el capital inicial para obtener el mismo beneficio mensual.

Estrategia de inversión: ¿Conviene el plazo fijo hoy?

A pesar de la estabilidad, el sistema financiero ha consolidado el 30% anual como la referencia para los depósitos más competitivos. Esta cifra busca no solo retener a los ahorristas, sino también ofrecer un resguardo frente a la dinámica inflacionaria.

Tasa vs. Inflación

Los especialistas advierten que la efectividad de esta inversión depende de la tasa real. Para que el plazo fijo sea un negocio rentable, el rendimiento mensual debe superar (o al menos empatar) el índice de precios al consumidor (IPC) del mismo período. De lo contrario, aunque el ahorrista reciba sus $200.000, el poder de compra de su capital principal se verá erosionado.

Para quienes buscan previsibilidad, el plazo fijo a 30 días sigue siendo la herramienta más sencilla, siempre y cuando se compare activamente la pizarra de tasas antes de realizar la colocación.