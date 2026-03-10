Javier Milei al presidente del Banco Central: "Preparate que te van a salir dólares por las orejas"

El Presidente Javier Milei le prometió al titular del Banco Central, Santiago Bausili , que gracias a las inversiones en energía “le van a salir dólares por las orejas”. Milei hizo esa mención durante la apertura del Argentina Week que se lleva a cabo en Nueva York.

Ante un auditorio de empresarios e inversores, Milei habló acerca de los posibilidades que ofrece la Argentina. “¿Hay negocios? Y la verdad que sí hay negocios, y hay negocios que vienen fuertes. Uno de los negocios que está trabajando de manera muy fuerte,es todo lo que tiene que ver con petróleo, gas y energía nuclear. Es algo que dejó de ser un sueño, dejó de ser una hipótesis. Pasamos de ser importadores netos de energía y hoy somos exportadores netos", dijo.

Dijo que “ la Argentina es un excelente caso de negocios ”. Añadió que la coyuntura del conflicto en Medio Oriente mejora los términos de intercambio a la Argentina. Y que el país está en condiciones de aprovecharlo. “Hacer las cosas bien paga. Tenemos equilibrio fiscal, nuestras cuentas externas se van a favorecer por el cambio transitorio de los términos de intercambio” dijo.

Y allí se dirigió hacia Bausili:“Por lo tanto, preparate, Santiago, porque te van a salir los dólares por las orejas. Que no se vaya a la inflación, por favor. O sea, cuidado cómo los comprás. Ya saben que si fuera por mí.... Pero bueno, no me voy a meter, es una cuestión de independencia”, dijo en relación al titular del BCRA.

El Presidente celebró la presencia en el Argentina Week de Marcelo Mindlin (Pampa Energía), Alejandro Bulgheroni (PAE) y Horacio Marín (YPF), empresarios del sector energético. Y también se refirió a otras actividades que aportarán crecimiento: “Otro sector que viene muy bien es la minería. Con proyectos de cobre, de litio, de oro, de plata, minerales raros y obviamente uranio. Naturalmente siempre está el sector que tanto ha dado a la Argentina y sigue dando y que puede dar todavía mucho más, que es el sector agropecuario. Naturalmente lo que deviene de la economía del conocimiento, los data centers y, obviamente, todo lo que se puede hacer en el sector financiero”.

En relación con el crédito, Milei señaló: “Cuando llegamos, los préstamos al sector privado no financiero eran un poquito menos de 4 puntos del PBI. Por lo tanto, la oportunidad de negocio que hay ahí es enorme Porque podríamos ir básicamente, si nos convertimos en un país razonable, a 70 u 80 por ciento. Por lo tanto claramente hay mucho, pero mucho para crecer”.

Milei se refirió además a los impuestos. “Las formas de atacar la propiedad privada son dos: una que es explícita, que es el cobro de impuestos, y otra que son las regulaciones. Básicamente, nosotros hicimos algo que nunca se había hecho en la historia argentina: bajamos impuestos por 2,5 puntos del PBI. Entre quitas y reducciones de impuestos, le hemos devuelto a los argentinos 2,5 del PBI. Es decir, no solamente que hemos hecho el ajuste sin subir impuestos, sino que además bajamos tanto el gasto que bajamos impuestos”.

En otro pasaje de su discurso, Milei señaló que “la emisión monetaria también es inmoral porque es una falsificación y es una estafa, que se manifiesta en el impuesto inflacionario y que además golpea más fuerte sobre los sectores más vulnerables. No por nada hubo una tremenda caída en la tasa de inflación, que llegó a estar en torno de niveles del 300%, hoy en 32%; la mayorista en 24%. Eso muestra que no es una política pro-pobre, porque en el medio sacamos a cerca de 15 millones de personas de la pobreza”.

“Es decir, los desalmados del libre mercado bajaron la pobreza en 27 puntos porcentuales”, ironizó el Presidente.