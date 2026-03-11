Becas Manuel Belgrano: abren la inscripción para carreras estratégicas

Las Becas Manuel Belgrano abrirán una nueva convocatoria desde el 16 de marzo de 2026, con el objetivo de apoyar económicamente a estudiantes de universidades públicas que cursen carreras estratégicas. El programa otorgará 36.000 becas y un aporte mensual de $81.685, que será pagado a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Becas Manuel Belgrano: cómo inscribirse y fechas clave
La convocatoria de las Becas Manuel Belgrano se realizará de manera completamente online a través de la plataforma oficial del programa.
Los estudiantes deberán ingresar con su cuenta de Mi Argentina y completar un formulario con datos personales, académicos y socioeconómicos para poder postularse al beneficio.
El cronograma estará dividido en dos etapas principales:
De acuerdo con el calendario oficial, los resultados de las renovaciones se publicarán a fines de marzo, mientras que luego se informarán las adjudicaciones para quienes se inscriban por primera vez.
Requisitos para acceder a las Becas Manuel Belgrano
Para acceder al programa, los estudiantes deben cumplir con una serie de condiciones establecidas por la Secretaría de Educación.
Entre los requisitos principales se destacan:
-
Ser argentino nativo o naturalizado con DNI.
-
Tener entre 17 y 30 años al momento de la inscripción.
-
Ser estudiante regular de una universidad pública nacional o provincial.
-
Cursar una carrera considerada estratégica dentro del programa.
-
Tener ingresos familiares menores a seis Salarios Mínimos Vitales y Móviles, actualmente equivalentes a $2.114.400.
Además, quienes se postulen no deben haber finalizado una carrera de grado ni encontrarse únicamente adeudando finales, tesis o prácticas profesionales.
Qué carreras incluye el programa
Las Becas Manuel Belgrano están orientadas a sectores que el Estado considera prioritarios para el desarrollo productivo, científico y tecnológico del país.
Entre las áreas incluidas se encuentran:
-
Energía e hidrocarburos, con carreras como ingeniería energética o ingeniería en petróleo.
-
Minería y geociencias, que abarca geología e ingeniería minera.
-
Logística e infraestructura, vinculadas a transporte y planificación productiva.
-
Agroindustria y biotecnología, enfocadas en el desarrollo del sector agroalimentario.
-
Tecnologías de la información y control de sistemas, relacionadas con software, datos y automatización.
-
Profesorados en áreas estratégicas, orientados a fortalecer la educación científica.
-
Ciencias exactas y naturales, como matemática, física y química.
El objetivo del programa es fomentar el ingreso, la permanencia y la finalización de estudios universitarios en disciplinas claves, promoviendo el desarrollo económico y la igualdad de oportunidades a través de la formación profesional.