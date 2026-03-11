11 de marzo de 2026 - 22:42

Becas Manuel Belgrano: abren la inscripción para carreras estratégicas

El Gobierno abrió la inscripción a las Becas Manuel Belgrano para estudiantes de universidades públicas. Otorgan 12 cuotas mensuales y priorizan carreras clave para la economía.

Las Becas Manuel Belgrano buscan impulsar la formación en áreas científicas y tecnológicas clave para el país.

Las Becas Manuel Belgrano buscan impulsar la formación en áreas científicas y tecnológicas clave para el país.

Foto:

Por Redacción Diario de Cuyo

Las Becas Manuel Belgrano abrirán una nueva convocatoria desde el 16 de marzo de 2026, con el objetivo de apoyar económicamente a estudiantes de universidades públicas que cursen carreras estratégicas. El programa otorgará 36.000 becas y un aporte mensual de $81.685, que será pagado a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Leé además

Los industriales del cluster de Berazategui se reunieron por segunda vez con empresarios sanjuaninos. 

Industriales de Berazategui instalarán al menos cuatro fábricas en San Juan
El recargo por combustible de Aerolíneas Argentinas impactará en vuelos nacionales e internacionales.

Aerolíneas Argentinas aplicará recargo en pasajes por suba del petróleo

Becas Manuel Belgrano: cómo inscribirse y fechas clave

La convocatoria de las Becas Manuel Belgrano se realizará de manera completamente online a través de la plataforma oficial del programa.

Los estudiantes deberán ingresar con su cuenta de Mi Argentina y completar un formulario con datos personales, académicos y socioeconómicos para poder postularse al beneficio.

El cronograma estará dividido en dos etapas principales:

  • Becarios renovantes: podrán completar la renovación hasta el 20 de marzo.

  • Nuevos postulantes: la inscripción estará habilitada desde el 16 de marzo hasta el 3 de abril.

De acuerdo con el calendario oficial, los resultados de las renovaciones se publicarán a fines de marzo, mientras que luego se informarán las adjudicaciones para quienes se inscriban por primera vez.

Requisitos para acceder a las Becas Manuel Belgrano

Para acceder al programa, los estudiantes deben cumplir con una serie de condiciones establecidas por la Secretaría de Educación.

Entre los requisitos principales se destacan:

  • Ser argentino nativo o naturalizado con DNI.

  • Tener entre 17 y 30 años al momento de la inscripción.

  • Ser estudiante regular de una universidad pública nacional o provincial.

  • Cursar una carrera considerada estratégica dentro del programa.

  • Tener ingresos familiares menores a seis Salarios Mínimos Vitales y Móviles, actualmente equivalentes a $2.114.400.

Además, quienes se postulen no deben haber finalizado una carrera de grado ni encontrarse únicamente adeudando finales, tesis o prácticas profesionales.

Qué carreras incluye el programa

Las Becas Manuel Belgrano están orientadas a sectores que el Estado considera prioritarios para el desarrollo productivo, científico y tecnológico del país.

Entre las áreas incluidas se encuentran:

  • Energía e hidrocarburos, con carreras como ingeniería energética o ingeniería en petróleo.

  • Minería y geociencias, que abarca geología e ingeniería minera.

  • Logística e infraestructura, vinculadas a transporte y planificación productiva.

  • Agroindustria y biotecnología, enfocadas en el desarrollo del sector agroalimentario.

  • Tecnologías de la información y control de sistemas, relacionadas con software, datos y automatización.

  • Profesorados en áreas estratégicas, orientados a fortalecer la educación científica.

  • Ciencias exactas y naturales, como matemática, física y química.

El objetivo del programa es fomentar el ingreso, la permanencia y la finalización de estudios universitarios en disciplinas claves, promoviendo el desarrollo económico y la igualdad de oportunidades a través de la formación profesional.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El dólar oficial cerró en $1.396 este miércoles.

El dólar oficial perforó los $1.400 por primera vez en siete ruedas: la cotización del dólar blue en San Juan

Combustible.-

Tras el aumento de combustible, estacioneros de San Juan no descartan una baja de precio de normalizarse la situación

El EPRE logra que Nación abra el debate por la concesión eléctrica a Vicuña.

El EPRE logra que Nación abra el debate por la concesión eléctrica a Vicuña

El presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato.

Las pymes le mandan un mensaje a Milei: "Sin industria nacional no hay futuro"