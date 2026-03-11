Becas Manuel Belgrano: abren la inscripción para carreras estratégicas

Las Becas Manuel Belgrano abrirán una nueva convocatoria desde el 16 de marzo de 2026 , con el objetivo de apoyar económicamente a estudiantes de universidades públicas que cursen carreras estratégicas . El programa otorgará 36.000 becas y un aporte mensual de $81.685 , que será pagado a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

La convocatoria de las Becas Manuel Belgrano se realizará de manera completamente online a través de la plataforma oficial del programa.

Los estudiantes deberán ingresar con su cuenta de Mi Argentina y completar un formulario con datos personales, académicos y socioeconómicos para poder postularse al beneficio.

El cronograma estará dividido en dos etapas principales:

De acuerdo con el calendario oficial, los resultados de las renovaciones se publicarán a fines de marzo , mientras que luego se informarán las adjudicaciones para quienes se inscriban por primera vez.

Nuevos postulantes: la inscripción estará habilitada desde el 16 de marzo hasta el 3 de abril .

Becarios renovantes: podrán completar la renovación hasta el 20 de marzo .

Requisitos para acceder a las Becas Manuel Belgrano

Para acceder al programa, los estudiantes deben cumplir con una serie de condiciones establecidas por la Secretaría de Educación.

Entre los requisitos principales se destacan:

Ser argentino nativo o naturalizado con DNI.

Tener entre 17 y 30 años al momento de la inscripción.

Ser estudiante regular de una universidad pública nacional o provincial.

Cursar una carrera considerada estratégica dentro del programa.

Tener ingresos familiares menores a seis Salarios Mínimos Vitales y Móviles, actualmente equivalentes a $2.114.400.

Además, quienes se postulen no deben haber finalizado una carrera de grado ni encontrarse únicamente adeudando finales, tesis o prácticas profesionales.

Qué carreras incluye el programa

Las Becas Manuel Belgrano están orientadas a sectores que el Estado considera prioritarios para el desarrollo productivo, científico y tecnológico del país.

Entre las áreas incluidas se encuentran:

Energía e hidrocarburos , con carreras como ingeniería energética o ingeniería en petróleo.

Minería y geociencias , que abarca geología e ingeniería minera.

Logística e infraestructura , vinculadas a transporte y planificación productiva.

Agroindustria y biotecnología , enfocadas en el desarrollo del sector agroalimentario.

Tecnologías de la información y control de sistemas , relacionadas con software, datos y automatización.

Profesorados en áreas estratégicas , orientados a fortalecer la educación científica.

Ciencias exactas y naturales, como matemática, física y química.

El objetivo del programa es fomentar el ingreso, la permanencia y la finalización de estudios universitarios en disciplinas claves, promoviendo el desarrollo económico y la igualdad de oportunidades a través de la formación profesional.