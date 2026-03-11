Trofeo Italiano de 4x4 y UTV: El sanjuanino Martín Cisella arrancó con podio en la primera ronda

Lejos de su tierra, todo se potencia. El esfuerzo y también la satisfacción. Y hoy, para el piloto sanjuanino Martín Cisella es momento de festejos en Italia porque tuvo un comienzo de temporada muy positivo, destacándose en la primera ronda del Trofeo Italiano de 4x4 y UTV en Malpensa.

El piloto de San Juan logró un excelente segundo puesto, terminando a solo un segundo del ganador tras una carrera muy disputada hasta el último metro. La confirmación de que lo hecho en la temporada 2025 no fue casualidad.

Cisella logró este resultado al volante de su Can-Am Maverick X3, especialmente preparado para circuitos de motocross, demostrando gran velocidad y competitividad desde el inicio de la temporada.

Con su primer podio del año, el piloto ya tiene la vista puesta en el próximo evento importante: la Carrera Artugna, programada para el 13 y 14 de marzo en Aviano, una carrera puntuable para el Campeonato Italiano de Cross Country.

Para esta carrera, Cisella correrá con el otro Can-Am Maverick X3 South Racing, con el objetivo de mantener su excelente forma y aspirar de nuevo a los primeros puestos.

Tras un excelente comienzo en el Trofeo Italiano 4x4 y UTV, el piloto afronta ahora con confianza el próximo fin de semana de carreras, preparado para afrontar un nuevo desafío en el panorama off-road nacional de Italia.

RAICES DE SAN JUAN

En septiembre del año pasado, San Juan conoció a través de Diario de Cuyo el presente deportivo de Cisella. Quien se fue por trabajo, creció y hoy disfruta del automovilismo.

Martín recordó -en ese momento- su experiencia en el Viejo Continente: "Yo ya corría en otros campeonatos italianos. Soy campeón italiano 2024 de velocidad fuoristrada UTV, que se corre en pistas de motocross. También gané la edición del Ice Challenger 2025 en la pista Crevacol en Saint Rhemy. Y esta fue mi primera carrera en este campeonato italiano y afortunadamente hice podio".

Pero, más allá del presente en el automovilismo y de sus emociones, Martín no olvida sus raíces, pese a que hace más de veinte años que dejó San Juan para buscar su futuro en Italia.

"Hace muchos años representaba a San Juan con el canto en el Pre-Cosquin y después de varios giros de mi vida, dejé San Juan y me vine a los 18 años a Italia, donde estaba mi padre y empecé a trabajar en los parking de el aeropuerto de Milano Malpenza. Después de varios años me he abierto mi empresa de parking y ahora a mis 40 años tengo varios parking en zonas de Italia y en 3 aeropuertos. Eso me permite económicamente poder comprar estos juguetes para grandes y prepararlos para las competiciones".

Y la nostalgia le gana: "En San Juan está todavía una gran parte de mi familia, tías, tíos, mi abuela que veo todos los años que voy a mi provincia. Me gustaría algún día poder hacer una carrera tipo el CANAV para poder vivir los paisajes de mi querido San Juan".