Champions League: Real Madrid goleó al City y PSG aplastó a Chelsea

La Champions League tuvo una jornada intensa este miércoles: Real Madrid goleó 3-0 al Manchester City, PSG venció 5-2 al Chelsea y hubo empate entre Leverkusen y Arsenal.

La Champions League disputó este miércoles varios partidos de ida de los octavos de final.

 

Por Redacción Diario de Cuyo

La Champions League vivió una jornada vibrante este miércoles 11 de marzo con cuatro partidos correspondientes a la ida de los octavos de final. Real Madrid goleó al Manchester City, PSG superó con autoridad al Chelsea y Bodø/Glimt sorprendió al Sporting, mientras que Bayer Leverkusen y Arsenal empataron en Alemania.

La gran noticia de la jornada fue la contundente victoria del Real Madrid por 3-0 frente al Manchester City en el estadio Santiago Bernabéu. El conjunto español dio un golpe fuerte en la serie gracias a una actuación destacada de Federico Valverde, quien marcó los tres goles del partido, todos en el rpimer tiempo.

Otro de los encuentros destacados fue el triunfo del París Saint-Germain por 5-2 ante el Chelsea, en un partido con muchos goles y dominio del conjunto francés. Los parisinos lograron una ventaja importante de cara al partido de vuelta en Londres.

En Noruega, el Bodø/Glimt sorprendió al Sporting de Lisboa con una goleada por 3-0, resultado que lo deja muy bien posicionado para buscar la clasificación a los cuartos de final cuando se juegue la revancha en Portugal.

Por su parte, Bayer Leverkusen y Arsenal empataron 1-1 en Alemania en un duelo equilibrado que se definió en los minutos finales y que deja la serie totalmente abierta para el partido de vuelta en Inglaterra.

Cómo siguen las series de octavos

Con estos resultados, los partidos de vuelta de los octavos de final se jugarán entre el 17 y el 18 de marzo, donde se definirán los equipos que avanzarán a los cuartos de final del torneo más importante de clubes de Europa.

