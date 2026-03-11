Champions League: Real Madrid goleó al City y PSG aplastó a Chelsea

La Champions League tuvo una jornada intensa este miércoles: Real Madrid goleó 3-0 al Manchester City, PSG venció 5-2 al Chelsea y hubo empate entre Leverkusen y Arsenal.

La Champions League disputó este miércoles varios partidos de ida de los octavos de final.

La Champions League vivió una jornada vibrante este miércoles 11 de marzo con cuatro partidos correspondientes a la ida de los octavos de final. Real Madrid goleó al Manchester City, PSG superó con autoridad al Chelsea y Bodø/Glimt sorprendió al Sporting, mientras que Bayer Leverkusen y Arsenal empataron en Alemania.

La gran noticia de la jornada fue la contundente victoria del Real Madrid por 3-0 frente al Manchester City en el estadio Santiago Bernabéu. El conjunto español dio un golpe fuerte en la serie gracias a una actuación destacada de Federico Valverde, quien marcó los tres goles del partido, todos en el rpimer tiempo.

Otro de los encuentros destacados fue el triunfo del París Saint-Germain por 5-2 ante el Chelsea, en un partido con muchos goles y dominio del conjunto francés. Los parisinos lograron una ventaja importante de cara al partido de vuelta en Londres.

En Noruega, el Bodø/Glimt sorprendió al Sporting de Lisboa con una goleada por 3-0, resultado que lo deja muy bien posicionado para buscar la clasificación a los cuartos de final cuando se juegue la revancha en Portugal.

Por su parte, Bayer Leverkusen y Arsenal empataron 1-1 en Alemania en un duelo equilibrado que se definió en los minutos finales y que deja la serie totalmente abierta para el partido de vuelta en Inglaterra.