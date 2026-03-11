Liga Profesional: Boca empató con San Lorenzo, hubo silbidos y crece la bronca en La Bombonera

Boca Juniors empató 1-1 con San Lorenzo en La Bombonera por la décima fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional . El equipo local ganaba con gol de Santiago Ascacíbar , pero Gregorio Rodríguez marcó el empate para el Ciclón. Al final del partido, los hinchas despidieron al Xeneize con silbidos .

El partido comenzó con mucha fricción y disputa en el mediocampo , con Boca intentando imponer condiciones a partir de Leandro Paredes y Milton Delgado , mientras que San Lorenzo apostó a las transiciones rápidas con Facundo Gulli y Alexis Cuello .

Uno de los momentos que encendió la preocupación en el Ciclón ocurrió en el primer tiempo. Ezequiel Cerutti sufrió una dura caída y debió abandonar el campo de juego , lo que obligó al ingreso de Nahuel Barrios antes de la media hora.

Boca generó varias aproximaciones, entre ellas un remate de Adam Bareiro y un cabezazo de Tomás Aranda , aunque el marcador no se movió durante los primeros 45 minutos.

La apertura del marcador llegó en el complemento. A los 9 minutos del segundo tiempo, Santiago Ascacíbar puso el 1-0 para Boca , luego de una jugada colectiva que encendió el festejo en La Bombonera.

¡GOLAZO DE BOCA! Asistencia de Delgado y definición de primera del Ruso Ascacibar para el 1-0 del Xeneize a San Lorenzo.





Sin embargo, San Lorenzo reaccionó. A los 19 minutos del segundo tiempo, Gregorio Rodríguez marcó el 1-1 tras un centro de Mathías De Ritis, devolviendo la igualdad al clásico.

ENTRÓ Y FESTEJÓ: Gregorio Rodríguez marcó el 1-1 de San Lorenzo contra Boca en La Bombonera.





En los minutos finales, Boca presionó en busca del triunfo. Tomás Aranda, Adam Bareiro, Lautaro Blanco y Marcelo Weigandt tuvieron remates al arco, pero el arquero Orlando Gill y la defensa azulgrana resistieron hasta el pitazo final.

Bronca en Boca tras otro empate como local

Tras el partido, Leandro Paredes expresó su frustración por el resultado, al considerar que el equipo fue superior durante gran parte del encuentro.

“Por la mayor parte del partido fuimos muy superiores y ellos tuvieron la del gol y no mucho más. Duele porque no alcanza con merecer”, afirmó el mediocampista.

Por el lado de San Lorenzo, Jhohan Romaña valoró el punto obtenido, aunque aseguró que el equipo pudo llevarse más.

“Sacamos un buen resultado de acá pero merecimos mucho más. Estamos en un club grande que exige ganar estos partidos”, señaló el defensor.

Síntesis del partido

Boca Juniors 1: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Miguel Ángel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.

San Lorenzo 1: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Mathías De Ritis; Ignacio Perruzzi, Nicolás Tripichio; Ezequiel Cerutti, Facundo Gulli, Agustín Ladstatter; Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.

Goles:

ST 9’ Santiago Ascacíbar (Boca)

ST 19’ Gregorio Rodríguez (San Lorenzo)

Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera)

Árbitro: Pablo Echavarría

Cambios: Nahuel Barrios por Cerutti, Luciano Vietto por Ladstatter, Gregorio Rodríguez por Gulli, Gonzalo Abrego por Barrios y Guzmán Corujo por Hernández (SL); Iker Zufiaurre por Bareiro (BJ).