Encontraron a una pareja con disparos en la nuca y la boca dentro de un hotel alojamiento

Un hombre de 54 años fue encontrado con un tiro en la cabeza en un hotel alojamiento. La víctima murió en el hospital tras estar internado dos días.

Un aberrante hecho ocurrió en un hotel alojamiento de Paraná, provincia de Entre Ríos, donde una pareja fue encontrada con disparos en distintas partes del cuerpo. Se trata de Gustavo Leonardo Lussa, de 54 años, quien murió en el hospital San Martín tras permanecer internado durante dos días. Su acompañante, Florencia Pisano, de 48, sigue internada en estado crítico con dos heridas de bala en la zona de la boca.

Cómo fue el momento en el que encontraron a un hombre con un disparo en la nuca dentro de un hotel alojamiento en Paraná El suceso tuvo lugar en la habitación número 10 del motel Torremolinos. Según fuentes policiales, la pareja ingresó al lugar el domingo a las 23, en una camioneta Fiat Strada blanca. Cerca de las 9 de la mañana del lunes, un empleado escuchó ruidos que parecían disparos y, al acercarse, vio a Pisano salir de la habitación envuelta en una toalla y con la boca ensangrentada.

Al ingresar, el trabajador encontró a Lussa recostado en la cama con un disparo en la nuca. Junto a él, había un arma calibre 32, que fue secuestrada por los agentes. Por su parte, la mujer, aunque estaba gravemente herida, seguía consciente en ese momento.

Las pruebas de las cámaras de seguridad que fueron revisadas por la Policía Las cámaras de seguridad del hotel fueron clave, ya que no muestran el ingreso ni la salida de ninguna otra persona en la habitación ocupada por la pareja. Además, la inspección ocular descartó el robo como móvil, ya que todas las pertenencias, teléfonos y ropa de ambos estaban en el lugar, sin faltantes ni elementos extraños.