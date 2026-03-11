11 de marzo de 2026 - 12:23

Rompen una reja y se llevan de todo de una casa: atrapan a uno de los delincuentes

Ocurrió anoche en un domicilio de Santa Lucía.

A las 23:55 horas del martes, personal de la Comisaría 29° fue comisionado a un domicilio ubicado en calle Godoy Cruz 532 Norte, dentro del Barrio Kennedy en el departamento de Santa Lucía, ante el reporte del ingreso de dos sujetos a la propiedad.

El acusado fue detenido tras un robo en Santa Lucía, luego de que el propietario del inmueble siguiera sus movimientos y alertara al 911.

Al arribar en el móvil F-35, el Cabo Espejo y el Agente Castañeda divisaron a un hombre que salía de la vivienda y cuyas características coincidían con la descripción recibida. Tras ser señalado directamente por la propietaria como uno de los autores del hecho, se procedió a la aprehensión del sujeto, quien fue identificado como Jorge Sosa, de 19 años de edad.

Posteriormente, la dueña de casa constató que los delincuentes habían forzado el portón de ingreso y roto la reja de la ventana del dormitorio de su hija para ingresar. Entre los elementos sustraídos se denunciaron cuatro camperas marca Ansilta, un par de zapatillas Salomon, un bolso de viaje con carteras diversas, dos mochilas y una cartera adicional que contenía tarjetas y documentación personal de la hija de la damnificada.

Ante esta situación, se dio intervención al Sistema Acusatorio y se hizo presente el Ayudante de Fiscal, quien impartió las directivas correspondientes para que el sujeto quedara legalmente detenido bajo la carátula de robo agravado por escalamiento y efracción.

