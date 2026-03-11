11 de marzo de 2026 - 13:12

Tres ladrones estafaron a una turista japonesa con el "cuento del tío": cómo fue el engaño

Los ladrones fueron detenidos a pocas cuadras del lugar de los hechos, en Buenos Aires. Los tres tienen causas por homicidio, robo, encubrimiento agravado y tentativa de robo.

Los delincuentes se hicieron pasar por personas que llevaban una suma de dinero destinada al hijo de la víctima. (Foto: Policía de la Ciudad).

Tres hombres fueron detenidos en el barrio porteño de Villa Ortúzar por haberle robado cuatro anillos de oro a una turista japonesa mediante la modalidad conocida como “cuento del tío”.

El hecho ocurrió sobre la calle Urdininea al 1700, donde la víctima fue abordada por los sospechosos, quienes se hicieron pasar por personas que llevaban una suma de dinero destinada a su hijo.

En ese momento, según precisaron fuentes policiales, lograron engañarla y robarle las joyas antes de escapar en un Fiat Mobi negro.

Luego de que la mujer realizara la denuncia, se emitió una alerta a las dependencias policiales y efectivos de la Comisaría Vecinal 15C, que iniciaron un rastrillaje en la zona.

El vehículo en cuestión fue localizado en la intersección de Giribone y Altaguirre y comenzó un seguimiento que terminó en Gándara al 3300, donde los agentes lograron interceptarlo.

Los delincuentes fueron detenidos y los oficiales encontraron los anillos robados. (Foto: Polic&iacute;a de la Ciudad)

Al identificar a los ocupantes del auto, los policías encontraron en su poder los anillos que habían sido robados minutos antes. Los tres delincuentes, de 30, 36 y 29 años, quedaron detenidos. De acuerdo con los registros, contaban con antecedentes por homicidio, robo, encubrimiento agravado y tentativa de robo.

Durante el procedimiento también se secuestró el vehículo utilizado en el hecho y diversos elementos que llevaban en su interior: dinero en efectivo, otras joyas, precintos, guantes de látex, gas pimienta, un cuchillo y documentación vehicular.

La causa quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 51, a cargo de la jueza Angulo.

