Ruta 40: dos motoqueros sufrieron un brutal accidente luego de que estallara la cubierta trasera

Fue en la zona de La Chilca, en La Rioja.

Un violento siniestro vial se registró durante la tarde de este martes sobre la Ruta Nacional 40, a la altura del paraje La Chilca, en La Rioja. Dos hombres oriundos de la localidad de Guandacol resultaron con heridas de gravedad tras protagonizar una caída mientras circulaban en sentido Este–Oeste.

El vehículo involucrado es una motocicleta Honda Wave color negra, la cual era conducida por Miguel Manrique (53), quien viajaba acompañado por Vicente Manrique (72). Según las pericias preliminares, el siniestro no habría involucrado a terceros, sino que se originó por una falla técnica en el rodado, informó diario Nueva Rioja.

De acuerdo a las primeras averiguaciones en el lugar del hecho, "el reventón del neumático trasero provocó que el conductor perdiera el control y el vehículo terminara fuera de la ruta", lo que causó que ambos ocupantes salieran despedidos de la cinta asfáltica tras perder la estabilidad.

Inmediatamente, personal del Servicio de Emergencias 107 acudió al sitio para asistir a las víctimas. En una primera instancia, los heridos fueron trasladados al hospital de Villa Unión, pero debido a la complejidad de sus cuadros, se decidió su derivación inmediata al Hospital Eleazar Herrera Motta.

El estado de salud de los accidentados es delicado. Según el parte médico oficial, Vicente Manrique presenta "traumatismo de cráneo, fractura cervical y fractura de costilla con neumotórax izquierdo", una condición que requiere monitoreo constante en la unidad de cuidados críticos.